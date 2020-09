Der CDU-Vorsitz-Kandidat Friedrich Merz steht nach seinen Äußerungen zu Homosexualität in der Kritik. In einem Polittalk der "Bild" am Sonntagabend fragte ihn der Moderator, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Bundeskanzler hätte. "Nein", antwortete Merz. Auf die Frage, ob das für ihn völlig normal sei, antwortete er, dass die Frage der sexuellen Orientierung die Öffentlichkeit nichts anginge, " sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft".

An der Stelle sei für ihn "eine absolute Grenze erreicht". Auf eine weitere Nachfrage nach einem schwulen Bundeskanzler sagte Merz: "Überhaupt kein Thema für mich, klar."

Dass Merz implizit Pädophilie mit Homosexualität in Zusammenhang zu bringen scheint, stieß auch in seiner eigenen Partei auf Kritik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der selbst schwul ist, sagte am Montag in Berlin auf Nachfrage eines Journalisten: "Wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten".

David Ermes, Sprecher der Bildungsministerin in Schleswig-Holstein Karin Prien (CDU) schreib auf Twitter, dass Friedrich Merz "die CDU nicht als Partei der bürgerlichen Mitte im Jahr 2021 führen könnte". Das gehe aus Merz' Aussage und seinen weiteren Reaktionen hervor.

"Vom Vorsitzenden der CDU Deutschlands erwarte ich, dass er entweder seine Zunge im Griff hat, oder aber groß genug ist, um keine „das wird man doch noch sagen dürfen“ Punkte am Stammtisch auf Kosten von Minderheiten macht", schrieb Ermes.

Merz: Sexuelle Orientierung ist "Privatangelegenheit"

Merz hatte sich am Montag in der "Welt" gerechtfertigt. Zur Kritik sagte er, das sei ein "bösartig konstruierter Zusammenhang, der in keiner meiner Äußerungen vorkommt". Die Toleranzgrenze sei "immer überschritten, wenn Kinder betroffen sind". "Das werde ich so auch in Zukunft sagen, selbst wenn es offenbar dem einen oder anderen nicht gefällt."

"Ich bewerte weder in meinem Arbeitsumfeld noch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgend jemanden anhand seiner sexuellen Orientierung. Das ist Privatangelegenheit. In einer liberalen Gesellschaft gibt es unterschiedliche Lebensentwürfe", so Merz.

Klingbeil kritisiert "rückständiges Denken"

Kritik an diesen Aussagen kam auch aus den anderen Parteien und aus der LGBTI-Community. "So laviert jemand, der nicht kaschieren kann, dass er mit der Normalisierung des Umgangs mit Homosexualität eigentlich nichts anfangen kann", schrieb der ebenfalls schwule Juso-Chef Kevin Kühnert auf Twitter.

Wer Kanzler werden wolle, sollte laut Kühnert eine Sprache sprechen, die "in sensiblen Feldern von Antidiskriminierung und der Gleichberechtigung aller Menschen keinen Platz für Interpretationen und doppelte Böden" lasse.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Merz zu einer Entschuldigung auf. "Schwule immer in den Verdacht zu rücken, dass da etwas mit Kindern sei, zeigt ein rückständiges Denken", sagte Klingbeil der "Bild"-Zeitung. "Da ist eine deutliche Entschuldigung fällig."

Heiner Garg, Landesvorsitzender der FDP Schleswig-Holstein, reagierte auf Twitter mit einem kotzenden Smiley. "Der einzige, der hier bösartige Zusammenhänge konstruiert ist dieser vollkommen aus der Zeit gefallene Kandidat selbst", schrieb der Politiker.

Mehr zum Thema „Macho“-Politik war gestern So wird Merz nicht CDU-Chef

Der Berliner Grünen-Politiker Henrik Rubner schrieb auf Twitter: "Ein heterosexueller Bundeskanzler wäre für mich übrigens ok, solange er nicht gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe stimmt." Rubner bezieht sich auf eine Abstimmung im Bundestag von 1997, bei der Merz dagegen stimmte, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand werden soll.