Schaden an Gaspipeline Balticonnector Präsidenten Finnlands und Estlands gehen von Fremdeinwirkung aus

Finnland und Estland gehen davon aus, dass Schäden an einer Gas-Pipeline in der Ostsee sowie an einem Kabel auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.

„Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gasleitung als auch am Datenkabel durch äußere Aktivität verursacht wurde“, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstag mit. „Was den Schaden genau verursacht hat, ist noch nicht bekannt.“

Der estnische Präsident Alar Karis äußerte sich ähnlich: „Mittlerweile wissen wir, dass die Ursache nicht in der Natur, sondern vermutlich in menschlichem Handeln begründet liegt. Wer, warum und wie? Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Diese Fragen müssen noch beantwortet werden“, schrieb Karis auf Facebook nach seiner Ankunft zu einem Besuch in Südkorea.

Konkret von Sabotage sprachen weder Karis noch Niinistö. Nach Informationen des finnischen Rundfunksenders Yle wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Die finnische Zeitung „Iltalehti“ berichtete gar, Regierung und Militär vermuteten, dass Russland die Leitung angegriffen habe. Von Regierungsseite wurde das nicht bestätigt.

Mutmaßliche Explosion registriert

Im Bereich der beschädigten Gaspipeline hat das seismologische Institut Norwegens (Norsar) in der Nacht zum Sonntag zudem eine „mutmaßliche Explosion“ registriert. „Norsar hat am 8. Oktober 2023 um 01.20 Uhr (Ortszeit, 00.20 Uhr MESZ) eine mutmaßliche Explosion vor der finnischen Ostseeküste festgestellt“, erklärte das unabhängige seismologische Institut am Dienstag auf seiner Webseite.

Die betroffene Pipeline Balticconnector verläuft zwischen Finnland und Estland. Die Betreibergesellschaften Gasgrid (Finnland) und Elering (Estland) hatten am frühen Sonntagmorgen einen plötzlichen Druckabfall in der Leitung bemerkt.

Der Gastransport zwischen den beiden EU-Ländern wurde daraufhin unterbrochen. Die Betreiber leiteten Untersuchungen ein. Berichten zufolge wurden bei den Ermittlungen auch das Militär und der Geheimdienst hinzugezogen.

Gasversorgung beider Länder laut Betreiber gesichert

„Aufgrund des ungewöhnlichen Druckabfalls liegt die begründete Vermutung nahe, dass die Ursache des Vorfalls eine Beschädigung der Offshore-Gas-Pipeline und ein daraus resultierendes Leck waren“, teilte Gasgrid am Dienstag mit. Das Gasleck sei mit der Isolierung des Teilabschnitts gestoppt worden.

Die finnische Energie-Gesellschaft Gasgrid erklärte inzwischen, es könnte Monate dauern, die Schäden zu beheben. Den zuständigen Betreibern zufolge kann der Erdgas-Bedarf in beiden Staaten aus anderen Quellen gedeckt werden, auch im Winter.

Der finnische Premierminister Petteri Orpo spricht auf einer Pressekonferenz in Helsinki über den Vorfall an der Balticconnector-Erdgaspipeline zwischen Finnland und Estland. © REUTERS/LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Auch der Staatschef Estlands versicherte, dass die Sicherheit der Gasversorgung und die grenzüberschreitende Internetverbindung Estlands nicht gefährdet seien. „Es ist jedoch klar, dass mehr Wachsamkeit, mehr Zusammenarbeit und mehr Ressourcen erforderlich sind, um die Sicherheit der Ostsee und unserer Verbindungen sowie der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten“, schrieb Karis. „Das ist ein wichtiges Thema der nationalen Sicherheit Estlands, das jetzt im Fokus unserer Aufmerksamkeit bleiben muss.“

Nato-Generalsekretär: Allianz werde Mitgliedstaaten beistehen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg drohte mit einer entschlossenen Antwort des Verteidigungsbündnisses. „Wenn sich herausstellt, dass es sich um einen Angriff auf kritische Nato-Infrastrukturen handelt, wird die Nato geschlossen und entschlossen darauf reagieren“, sagte er vor einem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz.

Im Onlinedienst X (vormals Twitter), erklärte Stoltenberg, die Allianz sei bereit, den von dem Fall betroffenen Mitgliedstaaten zur Seite zu stehen.

Gaspreise steigen in Reaktion auf den Druckabfall

Die Preise am europäischen Erdgasmarkt sind derweil am Dienstag deutlich gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat kostet an der Börse in Amsterdam bis zu 49,80 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 13 Prozent mehr als am Tag zuvor. Schon am Montag hatte der Erdgaspreis deutlich zugelegt, nachdem es an einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen war.

Ein Mitglied hochrangiger Energiekrisenstäbe der Bundesregierung sagte dem Tagesspiegel, derzeit warte man noch auf weitere Infos. „In den nächsten Stunden und Tagen werden wir schlauer sein.“ Regierung und Behörden hätten allerdings immer wieder auf die Restrisiken für diesen Winter bezüglich des Ausfalls von Pipelines verwiesen. Die Gaspreise reagierten generell sehr volatil. Auf die Verbraucherpreise schlüge die Entwicklung nicht sofort durch, dies zu betonen sei wichtig.

Einzige Erdgaspipeline nach Finnland

Balticconnector war Anfang 2020 in Betrieb genommen worden. Die rund 150 Kilometer lange Pipeline ist die einzige Leitung, über die Finnland Gas importieren kann, nachdem die Importe aus Russland im Mai 2022 gestoppt wurden. Sie verläuft vom finnischen Inkoo über den Finnischen Meerbusen bis ins estnische Paldiski, der betroffene Offshore-Abschnitt im Meer ist gut 77 Kilometer lang.

Sie ist deutlich kürzer als die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2, die vor rund einem Jahr bei Sabotageakten in der Nähe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm schwer beschädigt wurden. Wer hinter den Nord-Stream-Anschlägen steckt, ist bis heute unklar.

Anders als bei den Vorfällen an den Nord-Stream-Leitungen verzeichneten Seismologen keine größeren Explosionen, als das Leck entstand. Das sagte Heidi Soosalu vom Geologischen Dienst in Estland am Dienstag dem estnischen Rundfunk.

Ein heftiger Sturm am Wochenende oder eine Beschädigung der Leitung durch den Wellengang könnten als mögliche Ursachen ausgeschlossen werden, sagte Elering-Vorstandschef Kalle Kiik.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Finnland im Mai 2022 den Beitritt zur Nato beantragt. Vor rund einem halben Jahr wurde das nordische EU-Land dann als 31. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen. Es grenzt auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland. (dpa/AFP/jas)