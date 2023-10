UN-Resolution zu Israel Deutschlands außenpolitisches Eigentor

Die Lage im Nahen Osten verschärft sich immer weiter. Israel verteidigt sich gegen die Anschläge der palästinensischen Hamas, indem Panzer in den Gazastreifen vordringen und die Luftangriffe deutlich ausgeweitet werden. Das Ziel ist klar: die Hamas zu zerstören. Leidtragende sind auch Zivilisten im Gazastreifen, weil es mittlerweile am nötigsten zum Überleben fehlt, und weil sie von der Hamas als Schutzschilde benutzt werden. Gleichzeitig werden immer neue Details zum Massaker der Hamas am 7. Oktober bekannt, wie der Fall Shani Louk gerade erst wieder auf schreckliche Art zeigt.