Doppelter Wahlkampf: Scholz und Laschet in Niedersachsen unterwegs

Gut eine Woche vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen und drei Wochen vor der Bundestagswahl wollen die Kanzlerkandidaten von Union und SPD in dem Bundesland nochmals um Unterstützung für sich und ihre Parteien werben. Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben sich am Samstag zu Wahlkampfterminen in mehreren niedersächsischen Städten angekündigt.



Bei einer Veranstaltung auf dem Expo-Gelände in der Landeshauptstadt Hannover will Laschet am Samstagabend (17.00 Uhr) vor allem bei jungen Menschen punkten. Dabei erhält er Unterstützung von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, dem JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban und Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann. Zuvor tritt er auf dem Schlossplatz in Braunschweig (13.00 Uhr) und auf dem Sparkassenvorplatz in Neustadt am Rübenberge (15.30 Uhr) auf.

Scholz wird gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz in Peine erwartet. Anschließend will er auf dem Platz vor dem Alten Rathaus in Göttingen (15.00 Uhr) und auf dem Schlossplatz in Braunschweig (19.00 Uhr) mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Bei Umfragen zur Bundestagswahl lagen die Sozialdemokraten zuletzt deutlich vor der Union.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist derweil in Hessen unterwegs. Um 13.30 Uhr wird sie auf dem Karolinenplatz in Darmstadt erwartet, gegen 16.30 auf dem Rathausvorplatz in Gießen.

Dass die Kanzlerkandidaten von Union und SPD dieses Wochenende gerade in Niedersachsen um die Gunst der Wähler buhlen, kommt nicht von ungefähr: Am 12. September sind hier rund 6,5 Millionen Menschen dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung der rund 2100 kommunalen Vertretungen in Niedersachsen zu entscheiden. Am Tag der Kommunalwahlen werden aber nicht nur flächendeckend die Räte in Städten, Gemeinden und Kreisen gewählt, sondern auch zahlreiche Landräte und Bürgermeister. (dpa)