Bis zu 200 Milliarden Euro Ampel einigt sich auf Energiepreisbremse

Die Ampel-Koalition hat sich nach Tagesspiegel-Informationen offenbar auf eine Energiepreisbremse im Volumen von bis zu 200 Milliarden Euro geeinigt. Am Donnerstagmittag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) Details vorstellen. Das Kanzleramt kündigte eine Pressekonferenz für 14 Uhr an, zu der Scholz wegen seiner Corona-Infektion virtuell zugeschalten werden sollte. Auch andere Medien, wie das „Handelsblatt“ und der „Spiegel“ berichteten über die Einigung.

Demnach soll die bis zuletzt offene Finanzierung über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF) aus der Corona-Zeit finanziert werden. Zugleich soll die Schuldenbremse ab 2023, wie von Lindner geplant, eingehalten werden. Die umstrittene Gas-Umlage fällt, stattdessen sollen zum Beispiel Gasimporteure und lokale Versorger massive finanzielle Unterstützung bekommen und im Gegenzug die höheren Einkaufspreise für Gas nicht an die Endkunden weitergeben.

Der WSF war in der Corona-Pandemie begründet worden, um mit Kreditermächtigungen Unternehmen zu helfen, damit sie wegen der Produktionseinbrüche nicht in die Insolvenz rutschen. Zuletzt war der Druck auf die Ampel-Koalition stark gewachsen, mit weiteren Kurskorrekturen die tiefe Energiekrise zu bekämpfen, die durch die Drosselung russischer Erdgaslieferungen und die stark gestiegenen Bezugspreise für Gas entstanden war. Nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Nord Stream-Pipelines in der Ostsee ist offenkundig, dass hierüber kein Gas mehr fließen wird.

Zuvor hatte die Regierung bereits drei Entlastungspaket im Volumen von rund 100 Milliarden Euro geschnürt. Zudem war als Reaktion auf die russische überfall in der Ukraine und die Drohungen gegen den Westen ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aufgelegt worden. Noch nie musste eine neue Bundesregierung in so kurzer Zeit so große Krisenprogrammen auflegen und grundlegende Kurskorrekturen einleiten. Mit dem neuen Paket über den WSF würde de facto ein weiterer Schattenhaushalt dazukommen.

Die Maßnahmen müssen wirksam, spürbar, einfach, verständlich und schnell umsetzbar sein. MPK-Beschluss

Zudem plant die Koalition eine zusätzliche Strompreisbremse, da durch die derzeit extrem teure Gasverstromung auch hier die Preise für Bürger und Unternehmen stark steigen.

Die Länder-Regierungschefs hatten nach einer Ministerpräsidentenkonferenz an den Bund am Mittwoch appelliert, einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme einzuführen, um die Kosten-Explosionen für Privathaushalte und Unternehmen zu begrenzen. Im einstimmig geschlossenen Beschluss der Länder heißt es: „Die Maßnahmen müssen wirksam, spürbar, einfach, verständlich und schnell umsetzbar sein.“

Am 4. Oktober soll darüber mit Kanzler Olaf Scholz beraten werden. Der eigentlich im Anschluss an die MPK geplante Termin war wegen der Corona-Infektion von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verschoben worden.

So gewann die Ampel-Koalition Zeit, ihrerseits die nun erzielte Einigung auf eine Gaspreisbremse vorzubereiten; ein Hauptstreitpunkt war die Finanzierung, da Finanzminister Lindner auf das Einhalten der Schuldenbremse ab 2023 pocht; Bisher ist unklar, ob die Union, das mittragen wird, zugleich pochen eben auch Unions-regierte Länder auf einen großen Befreiungsschlag. Scholz hatte seinerzeit als Finanzminister die über den WSF finanzierten Maßnahmen als „Bazooka“ bezeichnet, mit der größere Verwerfungen vermieden werden sollten.

Zahlreiche Unternehmen, vor allem in der Industrie haben bereits ihre Produktion gedrosselt oder könnten sie in Länder mit günstigeren Energiepreisen verlagern. Anders als in der Pandemie, die vorübergehend und zeitlich absehbar, für starke Einschränkungen sorgte, ist nun aber damit zu rechnen, dass die Energiepreise noch längere Zeit enorm hoch bleiben werden; bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs bezog Deutschland 55 Prozent seiner Gaslieferungen aus Russland.

Die Zahlen dieser Woche sind damit sehr ernüchternd. Klaus Müller zu den privaten Gasverbrauchen

Jahrelang wurde die gute wirtschaftliche Entwicklung auch dank der billigen Energie aus Russland unterstützt, nun erweist sich die starke Abhängigkeit als fatal. Mit dem Temperatursturz der vergangenen Tage schnellt trotz der kritischen Lage der private Gasverbrauch in die Höhe – anders als von der Bundesregierung trotz aller Sparappelle gehofft. Um 14,5 Prozent über den Werten der Vorjahre habe der Gasverbrauch in der vergangenen Woche gelegen, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. „Die Zahlen dieser Woche sind damit sehr ernüchternd“, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

In der ersten Septemberhälfte lag der Verbrauch dagegen noch deutlich unter dem der Jahre 2018 bis 2021. „Einsparungen müssen auch bei weiter sinkenden Temperaturen stattfinden“, so Müller. Die privaten Haushalte machen rund 40 Prozent des deutschen Gasverbrauchs aus, die Bundesregierung rechnet damit, dass rund 20 Prozent Einsparung notwendig sind. „Ohne erhebliche Einsparungen auch im privaten Bereich wird es schwer, eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden“, sagte Müller. Ob mit einer Gaspreisbremse, der Abschaffung einer Gasumlage und der Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gas aber noch genug Anreize zum Sparen gegeben sind, muss sich die Bundesregierung wohl noch einmal fragen.

Deutschland steuert nach Einschätzung führender Wirtschaftsforschungsinstitute direkt in eine Rezession - mit herben Wohlstandsverlusten über längere Zeit. „Die Hauptbelastung findet derzeit bei den privaten Haushalten statt, die einen massiven Kaufkraftverlust hinnehmen müssen. Und der wird sich im Laufe des nächsten Jahres noch verstärken“, sagte Torsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung bei der Vorlage des Herbstgutachtens führender Wirtschaftsforscher.

Auch für das kommende Jahr zeichnen die Experten ein düsteres Bild: „Der Wohlstandsverlust durch den Abfluss von Einkommen durch die höheren Energiepreise wird auch längerfristig Bestand haben. Das ist kein vorübergehendes Phänomen, das wird uns länger beschäftigen“, sagte Schmidt. Die Industrie dagegen zeige sich noch relativ robust, weil Auftragsbücher gut gefüllt seien.

Insgesamt sagen die Wirtschaftsforscher in ihrem Herbstgutachten eine Rezession für Deutschland voraus: Drei Quartale hintereinander werde die Wirtschaft schrumpfen, im zu Ende gehenden Sommerquartal, im Herbst und Anfang 2023. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die Experten wegen des besseren ersten Halbjahrs noch mit einem kleinen Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, für 2023 sagen sie einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent voraus.

