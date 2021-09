Klimaaktivistin Neubauer: In den nächsten Jahren werden Weichen gestellt

Vor dem bundesweiten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future am Freitag hat deren führende Aktivistin Luisa Neubauer die Bedeutung der Bundestagswahl am Sonntag betont. "Deutschland ist einer der größten Emittenten weltweit. Historisch gesehen sind wir der viertwichtigste Verursacher der Klimakrise", sagte Neubauer. In der nächsten Jahren würden "Weichen" gestellt. "Deswegen sprechen wir von einer Jahrhundertwahl."

Die nächste Legislaturperiode sei mit Blick auf die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen "nicht einfach ein Vier-Jahres-Zeitraum, in dem Politik gemacht wird", fügte sie an. Die Entscheidungen, die getroffen würden, beeinflussten "die nächsten Jahrzehnte".Am Freitag will die vor allem von jungen Menschen getragenen Fridays-for-Future-Bewegung in mehr als 400 Städten auf die Straßen gehenDie Aktionen in Deutschland sind Teil eines erneuten globalen Klimastreiks von Fridays for Future.Es ist der insgesamt achte weltweite Aktionstag von Fridays for Future seit 2019.Das entspricht dem 2015 im Klimaschutzabkommen von Paris international vereinbarten Ziel. (AFP)