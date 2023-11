Enorme Unzufriedenheit mit der Ampel Grüne fallen auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren

Nach turbulenten Tagen in der Ampelkoalition aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt tagen die Grünen von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Außenministerin Annalena Baerbock seit Donnerstag auf ihrem Bundesparteitag. Dort geht es zum Abschluss heute um die Abstimmung für das Programm für die Europawahl 2024, bei der die Partei auf traditionelle Kernthemen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit setzen will.

Von den Wählerinnen und Wählern in Deutschland bekommt die Partei derzeit allerdings sehr schlechte Noten. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche nur noch auf zwölf Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und in dieser Umfrage der niedrigste Wert seit fünfeinhalb Jahren.

Die SPD von Kanzler Olaf Scholz bleibt demnach mit 16 Prozent stabil auf niedrigem Niveau, die FDP mit Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt wie in der Vorwoche auf sechs Prozent. Die Ampelparteien kommen zusammen also nur noch auf 34 Prozent, das sind 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021.

AfD klettert auch in dieser Umfrage auf 22 Prozent

Stärkste Kraft bleibt die Union mit 30 Prozent. Die AfD kann einen Punkt zulegen und kommt in dieser Woche auf 22 Prozent. Die Linke käme wie in der Vorwoche auf vier Prozent und wäre nicht im Bundestag vertreten. Zehn Prozent der Stimmen können die sonstigen Parteien auf sich vereinen, davon drei Prozent die Freien Wähler.

Mit der Bundesregierung sind fast drei Viertel der Befragten unzufrieden. 73 Prozent geben an, mit der Arbeit der Ampel unzufrieden zu sein – das ist der höchste Wert, den Insa bislang für die Zeitung erhoben hat. Zufrieden zeigten sich lediglich 18 Prozent.

Insa-Geschäftsführer Hermann Binkert sagte der Zeitung: „Im Moment sieht es nicht so aus, als könnten SPD oder Grüne nach der Bundestagswahl 2025 die Bundesregierung führen.“ Sein Institut befragte für den „Sonntagstrend“ vom vergangenen Montag bis Freitag 1202 Menschen.

Besser standen die Grünen im aktuellen Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel da, das am Freitag veröffentlicht wurde. Dort kamen die Grünen auf unverändert 15 Prozent. Die SPD verlor einen Punkt auf ebenfalls 15 Prozent und die FDP blieb bei fünf Prozent.

Die Union legte in dieser Umfrage einen Punkt auf 31 Prozent zu. Die Linke stagnierte auch hier bei vier Prozent, während die AfD mit 22 Prozent auf ihren bisherigen Höchstwert kletterte. (lem)