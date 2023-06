FDP blockiert weiter Entwurf zum Heizungsgesetz wieder nicht auf der Tagesordnung

Seit mehr als zwei Wochen wird verhandelt, doch die Ampel-Fraktionen sind sich weiter uneins, ob der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes ins parlamentarische Verfahren kommen kann. In der Runde der Parlamentarischen Geschäftsführer, die eigentlich die Tagesordnung für die Sitzungswoche festlegt, wurde der Entwurf nicht zur ersten Lesung aufgesetzt. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Ampel-Kreisen.

Allerdings wird im Hintergrund wohl weiter nach einer Lösung gesucht. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP verhandeln offenbar noch immer darüber, wie das umstrittene Gesetz, das im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) und im Bauministerium von Klara Geywitz (SPD) erarbeitet worden war, in den Bundestag eingebracht werden kann.

Eine Lösung am heutigen Tag sei noch möglich, hieß es aus Ampel-Kreisen. Bislang weigert sich die FDP jedoch dem Vorhaben zuzustimmen, SPD und Grüne drängen dagegen darauf. Am Vormittag hatte Wirtschaftsminister Habeck nochmal eine Einigung gefordert. „Wenn man will, kann man zueinander kommen, aber man muss es jetzt auch wollen“, sagte Habeck.

Sollte der Gesetzentwurf in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung und damit in den Bundestag kommen, ist eine Verabschiedung vor der Sommerpause in einem geregelten Verfahren nicht mehr möglich. Im Koalitionsausschuss hatten sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP aber genau darauf geeinigt.

Theoretisch ist mit Fristverkürzung auch eine Verabschiedung innerhalb von nur einer Woche denkbar. An einem solchen Eilverfahren haben die Ampelspitzen jedoch eigentlich kein Interesse. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte noch am Dienstagmorgen im RBB Inforadio betont, dass nicht der Zeitplan entscheidend sei, „sondern ob wir hier in der Lage sind, ein gutes Gesetz hinzubekommen“.

