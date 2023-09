Halbzeitbilanz der Ampel Wird Olaf Scholz noch Klimakanzler?

Nichts weniger als Klimakanzler wollte Olaf Scholz werden, und FDP-Chef Christina Lindner versprach zum Regierungsantritt vor knapp zwei Jahren: „Keine Industrienation wird mehr für den Klimaschutz tun als Deutschland.“

Doch im September 2023 fällt die Halbzeitbilanz der Ampel ernüchternd aus. Der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung selbst stellt fest: Wenn SPD, Grüne und FDP so weitermachen wie bisher, werden sie ihre eigenen Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 klar verfehlen.

Was läuft da schief in der Ampel? Meint es die Regierung überhaupt ernst mit ihren CO2-Einsparplänen? Und falls ja, wie schafft Olaf Scholz dann noch die Wende zum Klimakanzler? Diese Fragen und mehr diskutieren in dieser Gradmesser Folge Jana Kugoth, Leitern des Tagesspiegel-Background Verkehr & Smart Mobility sowie Nora Marie Zaremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima zusammen mit Ruth Ciesinger.

Warum der CO2 Preis steigen und das Klimageld kommen muss

Dabei waren die Erwartungen an die Koalition groß, denn alle drei Parteien könnten sich beim Klimaschutz theoretisch gut ergänzen. Warum in der Praxis aber vor allem Grüne und FDP sich immer wieder verhaken, warum gerade die Marktwirtschaftler von den Liberalen einen höheren CO₂-Preis blockieren, und warum jetzt dringend das Klimageld kommen muss, auch darum geht es in dieser Folge.

