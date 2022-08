Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben sich auf einen Katalog von Corona-Schutzmaßnahmen für den anstehenden Herbst und Winter verständigt.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sehen ab Oktober bis April 2023 unabhängig von der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ein Stufenmodell vor, das bundesweit einheitliche und obligatorische Basisschutzmaßnahmen gesetzlich verankert. Ergänzt werden diese durch mögliche weitergehende Maßnahmen.

Der Entwurf wird nun in das weitere Abstimmungsverfahren mit Ländern, Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag und den Bundesressorts gehen, um anschließend als Gesetz verabschiedet werden zu können.

Die verpflichtenden Basismaßnahmen im Überblick:

Maskenpflicht im Luftverkehr und öffentlichen Personenfernverkehr

Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nur mit Atemschutzmaske und Testnachweis

Maskenpflicht und Testpflicht für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten

Ausnahmen beispielsweise für Personen, bei denen die letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt oder die über einen Genesenennachweis verfügen

Betrieblicher Infektionsschutz in Form der Homeoffice-Angebotspflicht, Testangebotspflicht, betriebliche Impfförderung und Maskenregeln

Die Länder können darüber hinaus folgende Maßnahmen anordnen:



Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie im öffentlichen Personennahverkehr

Testpflichten in verschiedenen Unterbringungseinrichtungen sowie Schulen und Kindertageseinrichtungen

Ausnahme der Maskenpflicht für Personen mit Test- oder Genesenennachweis, mit vollständigem Impfschutz und letzter Impfung vor höchstens drei Monaten

Maskenpflicht für Kinder ab dem fünften Schuljahr

Bei hoher Infektionsgefahr können zudem folgende Maßnahmen gelten:



Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn Mindestabstand nicht möglich und in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Verpflichtende Hygienekonzepte für Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen sowie für öffentlich zugängliche Innenräume

Anordnung eines Mindestabstands im öffentlichen Raum

Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Lauterbach und Buschmann wollen sich am Mittwochnachmittag zu den geplanten Maßnahmen äußern. Diese sollen auf einer Gesundheitsministerpräsidentenkonferenz am 9. August besprochen werden.

„Ich glaube, dass das Paket sehr gut ist. Wir sind für den Herbst gerüstet“, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke-Mediengruppe bereits am Mittwochvormittag, ohne Details zu nennen. „Es schützt uns gleichzeitig vor einer Überlastung durch zu viele Covid-Patienten und einer kritischen Lage durch Personalausfälle.“

Lauterbach warnte dennoch vor einem „sehr schwierigen“ Herbst. Selbst diejenigen, die viermal mit den bisherigen Impfstoffen geimpft wurden, hätten gegenüber der Omikron-Variante BA.5 nur einen Infektionsschutz von weniger als 40 Prozent. Er befürchte, dass es zu Überlastungen der kritischen Infrastruktur und der Krankenhäuser kommen könnte, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen.

In der drohenden Herbstwelle könnten aber an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe helfen. Lauterbach geht davon aus, dass diese zum Herbstbeginn zur Verfügung stehen werden. „Im September werden wir angepasste Impfstoffe haben“, sagte er am vergangenen Freitag.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen war zuletzt unter die Marke von 500 gefallen, zugleich blieben die Infektionszahlen auf hohem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab das Fallaufkommen am Mittwochmorgen mit 477,9 (Vorwoche: 652,0) an. Demnach meldeten die deutschen Gesundheitsämter zuletzt 87.681 Neuinfektionen (Vorwoche: 121.780) und weitere 210 Todesfälle (Vorwoche: 181) innerhalb eines Tages. (Tsp)