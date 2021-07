Deutschland erlebt aktuell eine der größten Unwetterkatastrophen der vergangenen Jahre. Besonders dramatisch ist es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo einige Menschen starben und weitere vermisst werden. Da an vielen Orten das Strom- und Telefonnetz ausfällt und Rettungseinsätze noch laufen, bleibt die Lage unübersichtlich.

[Verfolgen Sie die Unwetter-Ereignisse hier im Live-Blog.]

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterbrach ihren Besuch bei US-Präsident Joe Biden, um sich öffentlich zur Lage in Deutschland zu äußern. „Friedliche Orte durchleben derzeit eine Katastrophe. Ich bin erschüttert von den Berichten, die mich erreichen. Ich trauere um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben“, sagte Merkel in Washington.

Sie habe mit den Regierungschefs von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Malu Dreyer (SPD) und Armin Laschet (CDU) telefoniert und sich ins Bild setzen lassen. „Ich möchte den Helfern für ihren Einsatz von ganzem Herzen danken. Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates alles daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten“, so Merkel. „Diese Not wird noch eine ganze Weile anhalten.“

Zuvor hatte sie sich bereits via Twitter erschüttert gezeigt. Sie sprach von einer "Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwassergebieten durchleiden müssen". "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten - den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen", erklärte Merkel.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kehrt vorzeitig aus dem Urlaub zurück. „Das zerstörerische Ausmaß der Überschwemmungen ist erschütternd“, teilte die Parteivorsitzende in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung mit. „Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Menschen, die um Angehörige trauern, sich um Vermisste sorgen und um Verletzte kümmern.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Als „unglaubliche Leistung“ würdigte die Grünen-Chefin die Arbeit der Rettungskräfte. Gleichzeitig betonte Baerbock, wie wichtig nun die Unterstützung von Bund und Ländern sei: „Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, weil ihr Hab und Gut, ihre Häuser einfach weggeschwemmt wurden, muss nun schnell und unbürokratisch geholfen werden.“

Ihr Co-Parteichef Robert Habeck will hingegen nicht in die Katastrophengebiete reisen. „Es ist jetzt die Stunde der Retter und nicht die von Politiker, die auch noch aufs Bild wollen“, sagte Habeck auf seiner Küstentour in Schleswig-Holstein.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das Zusammenspiel der Rettungskräfte bei der Unwetterlage in seinem Bundesland gelobt. Bei einem Besuch in Hagen sagte Laschet am Donnerstag, der Einsatz dort stehe exemplarisch für die gute Zusammenarbeit der Rettungsdienste in seinem Bundesland. Dazu zähle auch, dass schnell vom Bund der Einsatz der Bundeswehr gebilligt worden sei und Soldaten schnell zur Unterstützung angereist seien.

Laschet rief sein Kabinett für Freitagvormittag zu einer Sondersitzung zusammen. Er habe seit Beginn der Unwetterlage mit Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) mehrfach gesprochen und könne schnelle Hilfen der Landesregierung versprechen. "Wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht allein lassen." Es solle Hilfe geleistet werden, damit Nordrhein-Westfalen "hier auch solidarisch zusammensteht".

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: Roberto Pfeil/dpa

Nach Ansicht des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zeigt die Hochwasser-Katastrophe die hohe Bedeutung für einen langfristig angelegten Klimaschutz. „Der Klimawandel wird uns weiter beschäftigen. Deswegen ist es einfach notwendig, dass wir bei diesem Thema nicht nur Klima-Anpassungsmaßnahmen und Klima-Hilfen machen, sondern vorausschauenden Klimaschutz betreiben. Ich glaube, das ist am Ende ganz entscheidend“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag.

„Gerade erleben wir eine Katastrophe“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will noch am Donnerstag in die Hochwasserregionen im Westen Deutschlands reisen. Er werde sich zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Bild von der Lage im Katastrophengebiet machen, teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin mit.

Scholz sagte, er werde "alles dafür tun, dass auch der Bund finanzielle Hilfe leistet". Er betonte: "Die Menschen im Katastrophengebiet sind in Not, die Schäden sind immens. Da muss der Bund mitanpacken."

[Mehr zum Thema: Starkregen, Überschwemmungen, Hitzewellen: Wie viel Klimakrise steckt im Extremwetter? (T+)]

Dreyer erklärte nach einer Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Kabinetts, ihr Bundesland sei Hochwasser gewohnt. "Gerade erleben wir aber eine Katastrophe." Akut gehe es darum, die Menschen zu retten. Die Schäden in den Kommunen seien "immens", sagte die Ministerpräsidentin. "Das können wir als Land nicht alleine auffangen." Deswegen sei sie dankbar, dass der Vizekanzler und Bundesfinanzminister sich noch am Donnerstag selbst einen Eindruck im Katastrophengebiet machen werde.

„Ich biete den Ländern jegliche Unterstützung an. Jetzt ist die Stunde der Einsatzkräfte und der Solidarität“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der „Bild“. „Diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des Klimawandels“, fügte er hinzu. „Wir müssen uns viel besser darauf vorbereiten, auch beim Hochwasserschutz.“

Klöckner kündigt Soforthilfe der Bundesregierung an

Nach Angaben seines Ministeriums waren am Donnerstag insgesamt mehr als 15.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen, THW und Bundeswehr im Einsatz, um Menschen zu retten sowie Wohnungen, Betriebe und Infrastruktur vor den Wassermassen zu schützen.

Die Bundesregierung plant nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein Hilfsprogramm für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. „Wir werden als Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm auflegen“, kündigte Klöckner am Donnerstag an.

Mehr zum Thema Unwetter in NRW und Rheinland-Pfalz Zahl der Toten steigt auf 42 – noch immer viele Vermisste

Klöckner sei sich mit dem zuständigen Innenminister Seehofer einig, dass den vielen Menschen, die ihr Hab und Gut durch das Unwetter verloren hätten, schnell und unbürokratisch Geld ausgezahlt werden müsse. „Es sind große Tragödien, kaum in Worte ist es zu fassen“, erklärte Klöckner, die auch rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende ist. „Die Bundesregierung wird mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Betroffenen zur Seite stehen.“ (Tsp/dpa/AFP/Reuters)