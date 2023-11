Protokollnotiz zum Papier der Ministerpräsidenten Bayern und Sachsen mit Knallhartforderungen beim Thema Asyl

Mit mehr als drei Stunden Verzögerung haben die Spitzen von Bund und Ländern am Montagabend ihre Beratungen insbesondere über den künftigen Kurs in der Migrationspolitik begonnen.

Grund für die Verzögerung war ein Streit zwischen den SPD- und den unionsgeführten Ländern über einen gemeinsamen Forderungskatalog für die Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (CDU), der sich vor allem an der Unionsforderung nach Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU entzündet hatte. Wie eine Protokollnotiz im Papier der Ministerpräsidenten zeigt, die dem Tagesspiegel vorliegt, brachten Bayern und Sachsen besonders scharfe Vorschläge in die Debatte ein.

Demnach fordern die beiden Bundesländer, eine „Weiterentwicklung“ des Asylrechts, womit das bisher festgeschriebene Grundrecht auf Asyl infrage gestellt werden könnte. Außerdem fordern die beiden Länder eine Obergrenze für Asyl. Die Asylverfahren sollen, wenn möglich, in Drittstaaten geführt werden; eine Forderung, die auch die anderen unionsgeführten Länder und das grün regierte Baden-Württemberg unterstützen.

Die SPD-regierten Länder lehnen diesen Vorschlag ab. Die SPD-Länder wollen laut Weil einem solchen Vorgehen nur dann zustimmen, wenn der Kreis dieser Drittstaaten auf Transitländer beschränkt wird, den die Schutzsuchenden auf dem Weg nach Deutschland durchqueren. Die Unions-Länder und Baden-Württemberg wollen keine solche Beschränkung. Diese Länder forderten zudem einen Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme der Länder sowie eine automatische Einstufung als sicheres Herkunftsland für all jene, bei denen die Anerkennungsquote unter fünf Prozent liegt, wie Hessens Regierungschef Rhein sagte.

Ursprünglich war der Beginn der Bund-Länder-Spitzengespräche im Kanzleramt für 15.00 Uhr vorgesehen. Wegen der schwierigen Vorgespräche im Kreis der Bundesländer verschob sich der Start auf nach 18.00 Uhr. (mit Agenturen)