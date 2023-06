Ringen der EU um Asylsystem Kompromisse und rote Linien

Die Innenminister der 27 EU-Staaten haben am Donnerstag bei ihrem Treffen in Luxemburg versucht, einen Durchbruch bei der seit Jahren umstrittenen Reform des EU-Asylsystems zu erzielen. Auf dem Tisch lag ein Vorschlag des schwedischen EU-Vorsitzes, der beschleunigte Asylverfahren für Migranten ohne Bleibeperspektive an den EU-Außengrenzen vorsieht.

Innenministerin Nancy Faeser stimmt den sogenannten Grenzverfahren im Grundsatz zu. Sie forderte in Luxemburg allerdings, dass Familien mit kleinen Kindern von den Verfahren ausgenommen werden müssten. Familien aus Afghanistan und Syrien, für die es eine hohe Anerkennungsquote gibt, kämen überhaupt nicht ins Grenzverfahren, betonte Faeser. Sie werde für die Einhaltung menschenrechtlicher Standards „hart kämpfen“, sagte sie weiter. Es gebe bei dem Treffen in Luxemburg eine Chance auf eine Einigung, „aber nicht um jeden Preis“, erklärte sie.

966.000 Asylanträge gab es im vergangenen Jahr EU-weit. Gut 252.000 davon wurden in Deutschland gestellt.

Faeser erklärte weiter, dass die EU die Migrationslage nur gemeinsam und nicht nationalstaatlich bewältigen könne. Sie kämpfe dafür, „dass wir ein Europa der offenen Grenzen haben“. Im Fall eines Scheiterns bei den Verhandlungen mit ihren europäischen Amtskollegen drohe eine Abschottung der Nationalstaaten an den Binnengrenzen des Schengen-Raums, die es zu vermeiden gelte.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner erklärte zu Beginn der Tagung in Luxemburg, er erwarte, dass man demnächst „schnellere, schärfere und damit gerechtere Verfahren an den EU-Außengrenzen“ durchführen könne. Zudem setze er darauf, dass in Zukunft ebenfalls Asylverfahren in sicheren Drittstaaten möglich würden, erklärte der ÖVP-Politiker weiter. So könne verhindert werden, dass „sich Menschen über das Meer auf den Weg machen und dabei ertrinken“.

Die EU-Innenminister suchten auch nach einer Lösung für eine begrenzte Verteilung von Asylbewerbern in der EU. Damit sollen Ankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Staaten, die keine Flüchtlinge im Rahmen der Verteilung aufnehmen wollen, müssen laut dem zuletzt auf dem Tisch liegenden Einigungsvorschlag eine Ausgleichszahlung leisten.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte Verständnis für die Haltung von Mittelmeeranrainern wie Italien und Griechenland. Angesichts der steigenden Zahlen von Migranten an den Außengrenzen der beiden Länder stünden die Regierungen in Rom und Athen einer „enormen Herausforderung“ gegenüber, sagte Scholz vor dem EU-Innenministertreffen der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.

Kanzler Olaf Scholz traf am Donnerstag in Rom die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. © dpa/Michael Kappeler

Nach den Worten des Kanzlers seien Italien und andere EU-Mittelmeerstaaten ebenso wie Deutschland auf besondere Weise betroffen. „Wir brauchen eine solidarische Verteilung von Verantwortung und Zuständigkeit zwischen den EU-Staaten sowie die Einhaltung der Standards für Schutzsuchende in den Asylverfahren und bei der Integration in den EU-Staaten“, fügte er hinzu.

Unterdessen machte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, deutlich, dass eine mögliche Einigung unter den EU-Innenministern noch nicht der Endpunkt bei der europäischen Gesetzgebung zur Reform des Asylsystems ist. Man werde im Europaparlament eine inhumane Flüchtlingspolitik zu verhindern suchen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Verhandlungen im Parlament könnten allerdings Monate dauern, erklärte Barley weiter. In diesem Fall würde nach ihren Worten möglicherweise die Zeit nicht mehr reichen, um das Projekt vor der Europawahl in einem Jahr abzuschließen.