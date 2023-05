„Spirale der Aufheizung“ Göring-Eckardt sieht Anzeichen populistischer Spaltung wie in den USA 

In der Debatte um die politische Streitkultur in Deutschland hat sich die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), besorgt gezeigt und vor allem den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und den Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, scharf kritisiert.

Sie würde sich wünschen, dass alle demokratischen Parteien „einen Weg aus der Spirale der Aufheizung fänden“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wozu das führen kann, sehen wir gerade in den USA. Deutschland sollte ein Land des Miteinanders und nicht des Gegeneinanders sein.“

Göring-Eckardt griff vor allem die Union an, der es nicht um die besten Lösungen zur Bewältigung der Krise gehe, sondern „leider nur um populistische Spaltung“. Mit den weitreichenden Kompromissvorschlägen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Gebäudeenergiegesetz wolle sich die Union offenbar nicht einmal beschäftigen.

Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel, selbst Edmund Stoiber waren verlässlicher im politischen Miteinander. Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin (Grüne)

Dobrindt hatte zuletzt Habecks Angebot zur Nachbesserung des umstrittenen Gesetzentwurfs mit den Worten quittiert: „Die wievielte Nachbesserung ist das denn inzwischen? Dazu kann er ein Kinderbuch schreiben: Habeck und die 100 Nachbesserungen. Zu Habecks Politik passt das Prädikat ,besser’ genauso wenig wie ,gut’. Das Gesetz ist von vorne bis hinten vermurkst, verkorkst, bekloppt und gehört deswegen in die Tonne.“

Göring-Eckardt rief Dobrindt und Markus Söder dazu auf, „dringend aus der Spaltungsschleife“ herauszukommen. „CDU und CSU wollten immer staatstragende Parteien sein“, sagte die Grünen-Politikerin. „Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel, selbst Edmund Stoiber waren verlässlicher im politischen Miteinander.“

Gerade in Krisenzeiten brauche es eine verantwortungsvolle Opposition, die auch ihren Teil der Staatsverantwortung trage, forderte Göring-Eckardt. „Dass das geht, hat sich in der Pandemie gezeigt und auch in den Reaktionen auf Putins Krieg.“

Mitte Mai hatte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besorgt gezeigt über einen „Populismus, der die Institutionen verachtet und den vermeintlich wahren Volkswillen allein für sich reklamiert“, sagte er in seiner Festrede zum 175-jährigen Jubiläum der Nationalversammlung, die 1848 erstmals in der Frankfurter Paulskirche zusammengetreten war, um eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu erarbeiten.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) betonte bei der Veranstaltung die Bedeutung von Kontroverse, aber auch von Kompromissbereitschaft und Dialog im Parlamentarismus. „Was unsere Demokratie definitiv nicht braucht, ist, wenn mit Lügen und Hass die Grundwerte unseres Zusammenleben untergraben werden“, sagte Bas.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte Anfang Mai eine neue Streitkultur in Deutschland angemahnt. „Wir brauchen wieder mehr Freude am Diskurs, am Miteinander“, sagte die SPD-Politikerin bei einer Podiumsdiskussion. Zum Streiten gehöre aber auch immer die Toleranz, andere Meinungen gelten zu lassen, erklärte Faeser in einem Podiumsgespräch.

Mit großer Sorge sehe sie, dass Menschen immer weniger Zeitung läsen und sich weniger in Rundfunk und Fernsehen informierten. „Was machen wir mit all jenen, die in Internetforen gefangen sind?“, fragte Faeser. Die Demokratie brauche gut informierte Bürgerinnen und Bürger. (lem)