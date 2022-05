Eigentlich hatte sich die Ampel-Koalition geschworen, keine Nachtverhandlungen, keine Basargeschäfte mehr. Dann wurde die ganze Nacht durch bis zum Morgen verhandelt und am 24. März, einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erblickte ein Entastungspaket das Licht der Öffentlichkeit, das überraschte. Aber ist es auch durchdacht?

Der Bahnverkehr kann ob des Ansturms wegen des 9-Euro-Tickets ab Juni zusammenbrechen – und Bahn-Neulinge gleich wieder abschrecken. Dann doch lieber das Auto. Für deren Fahrer gibt es auch satte Entlastungen, aber hier, ebenso wie bei der Entlastung der Bürger bei den Stromkosten liegen die Tücken darin, dass die Milliarden verpuffen und die Unternehmen reicher machen könnten.

Warum drohen beim Tankrabatt Mitnahmeeffekte?

Die Spritpreise sind nach Einschätzung des ADAC derzeit zu hoch. Zwar kostet ein Barrel Erdöl der Sorte Brent aktuell 113 US-Dollar und nähert sich wieder dem bisherigen Jahreshoch von knapp 125 Dollar im März an, in Folge des Krieges. Aber in den vergangenen Wochen lag der Preis zeitweise auch wieder unter 100 Dollar, aber die Spritpreise lagen trotzdem bei rund zwei Euro je Liter.

Zudem notiere der Euro gegenüber dem Dollar etwas fester, was die Rohölkosten günstig beeinflusse, betont der ADAC. „Daher besteht auch weiterhin ein erhebliches Potenzial für deutliche Preissenkungen an den Zapfsäulen“. Experten mutmaßen, dass die Kraftstoffunternehmen versuchen, bereits jetzt die Preise über Gebühr zu erhöhen, um von dem zum 1. Juni startenden Steuerrabatt zu profitieren – Finanzminister Christian Lindner (FDP), der ursprünglich lieber einen pauschalen Rabatt von 40 Cent je Liter mit direktem Abzug beim Bezahlen wollte und sich schließlich aber mit SPD und Grünen auf eine Senkung der Energiesteuer einigte, muss befürchten, dass die Entlastung nicht eins zu eins ankommt.

An einigen Tankstellen kostet der Liter Super bereits wieder über 2,30 Euro. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell 2,090 Euro. Für Diesel sind es durchschnittlich 1,994 Euro. Vor allem zu Beginn des Kriegs zwischen Ende Februar und Mitte März verteuerte sich Super E10 laut ADAC um rund 45 Cent je Liter, Diesel sogar um rund 65 Cent. Das führte schließlich zur Einigung auf den Steuerrabatt: Am 1. Juni tritt der von Bundestag und Bundesrat beschlossene Nachlass in Kraft. Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wird für drei Monate bis Ende August gesenkt. Damit soll Benzin laut Bundesfinanzministerium um 35,2 Cent billiger werden, Diesel um 16,7 Cent.

Wie soll verhindert werden, dass der Rabatt verpufft?

Eine Garantie gibt es nicht, auch weil wenige Unternehmen den Markt dominieren und die Preisgestaltung intransparent ist. Die Mindereinnahmen durch die Maßnahme werden für den Fiskus auf 3,15 Milliarden Euro beziffert. Die deutschen Spediteure waren bereits vor Masseninsolvenzen. "Es wäre eine Katastrophe, wenn der Tankrabatt verpufft", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterverkehr und Logistik, Dirk Engelhardt, der "Bild am Sonntag". „Darauf zu setzen, dass die Öl-Multis den Dieselkraftstoff günstiger machen, ist einfach zu wenig und macht uns wirklich wütend.“

In der Ampel-Koalition wird die Verantwortung hin und her geschoben. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagt, das Wirtschaftsministerium sei verantwortlich und müsse über die Markttransparenzstelle beim Kartellamt sicherstellen, „dass die Steuersenkung nicht versandet“. Er sei sich sicher, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) um diese Notwendigkeit wisse. Erschwerend hinzu kommt, dass Habeck vor Knappheiten an den Tankstellen warnt – und gerade durch einen Ansturm auf die Tankstellen wegen des Rabatts könnte der Spritpreis durch ein knapper werdendes Angebot steigen. Davor warnt auch Habeck.

Vor allem in grenznahen Gebieten könnte der Ansturm groß sein, da ab Juni das Tanken in Deutschland dem ADAC zufolge dann zunächst teils deutlich billiger als Dänemark, den Niederlanden, Belgien oder der Schweiz sein dürfte. Aber neben der intransparenten Preisgestaltung ist die große Unbekannte der mögliche Öl-Boykott der EU gegen Russland. Dann könnte der Ölpreis auf über 200 US-Dollar je Barrel steigen, meinen Experten – dann wäre auch der Tankrabatt nur eine sehr kleine Kostenminderung.

Warum steigt der Benzinpreis gerade kurz vor dem Start des Tankrabatts?

Beim Wirtschaftsverband Fuels und Energie weisen sie die Vorwürfe des Abkassierens zurück. „Seit etwa zwei Wochen gibt es zunehmende Engpässe auf dem globalen Benzinmarkt. Auslöser sind die USA, wo der Beginn der Sommerfahrsaison auf niedrige Bestände in Raffinerien und Tanklagern trifft“, betont Verbands-Hauptgeschäftsführer Adrian Willig auf Tagesspiegel-Anfrage.

„Das hat weltweit und damit auch in Deutschland Auswirkungen auf die Benzinpreise.“ In Deutschland falle das ausgerechnet in die Zeit kurz vor dem Start der Energiesteuersenkung. Hier glaubt man natürlich, dass der Rabatt komplett an die Autofahrer weitergegeben werde, „aufgrund des intensiven Wettbewerbs der Tankstellen“, sagt Willig.

Aber er betont auch, dass der Rabatt nicht überall sofort greifen wird. „Bedingt durch die Systematik der Energiesteuer kann es nach dem Start noch eine Übergangszeit geben, da die am 1. Juni bei den Tankstellen lagernden Kraftstoffe noch mit dem bisherigen normalen Steuersatz belegt sind.“ Eine Reihe von Ökonomen hält das Ganze für eine ziemliche Schnapsidee, und das von einem FDP-Minister. „Selten wurden falsche Anreiz- und Verteilungseffekte mit so hohen fiskalischen Kosten verknüpft", meint der Ökonom Jens Suedekum.

Der FDP-Politiker Gerhard Papke, langjähriger Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, warnt seine Partei, den Markenkern zu gefährden. "Wir organisieren gerade vor allem kurzatmige soziale Wohltaten“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Um noch größere Sprünge an den Zapfsäulen zu vermeiden, ist der Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft stattdessen gegen ein Ölembargo. „Wir müssen die Sinnhaftigkeit unseres geplanten Öl-Embargos gegen Russland hinterfragen, wenn man sieht, dass die Russen schon im April 25 Prozent ihres Ölexports nach Indien umgeschichtet haben.“ Es müssen doch zumindest mal die Debatte geführt werden, „ob so wirklich erreicht wird, Putin in den Arm zu greifen - oder ob wir uns nicht selber schaden.“

Wo droht das nächste Problem?

Insgesamt wurden von der Ampel-Koalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bereits zwei Entlastungspakete mit einem Gesamtvolumen von 34 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Aber spätestens, wenn in den nächsten Monaten die Nebenkostenabrechnungen mit den exorbitanten Steigerungen beim Heizen und Strom in den Briefkästen liegen, wird der Druck für weitere Entlastungen steigen.

Doch da Lindner auf das Einhalten der Schuldenbremse pocht, sind größere Sprünge kaum noch denkbar. Die Hoffnung ruht daher neben dem Heizkostenzuschuss für Geringverdiener und 300 Euro Energiepauschale (die im Herbst über das Gehalt ausgezahlt wird) bei den Stromkosten in der Abschaffung der im Strompreis bisher enthaltenen Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien, die künftig über den Haushalt finanziert wird.

Doch auch hier drohen Mitnahmeeffekte. Ab 1. Juli wird die Umlage abgeschafft, das macht mit Mehrwertsteuer 4,4 Cent je Kilowattstunde aus. Aber in Koalitionskreisen wird befürchtet, dass Versorger einfach ihre Arbeitspreise etwas erhöhen und so einen Teil der Senkung selbst einkassieren. Für das restliche Jahr 2022 bedeute die Abschaffung für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eigentlich eine Entlastung um 88,60 Euro brutto, bei einem Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1.500 kWh 33,23 Euro, betont das Vergleichsportal Verivox.

„Die Stromversorger sind gesetzlich verpflichtet, diese Senkung direkt an die Haushalte weiterzugeben“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Bisher hätten aber nur knapp 50 der über 800 regionalen Stromversorger diese Preissenkung auf ihren Internetseiten angekündigt. So bleibt auch hier wie beim Tanken nur eins: Vergleichen, Vergleichen, Vergleichen.

Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband betont, man könne es rechtlich nicht verhindern, falls die EEG-Umlagen-Abschaffung nicht komplett weitergegeben werde. „Er könne den Verbrauchern nur empfehlen, auf Preiserhöhungen rund um den 1. Juli zu achten und unterschiedliche Anbieter zu vergleichen. „Und wenn ein Anbieter das zeitnah durch andere Preissteigerungen kompensiert, auf andere Anbieter auszuweichen.“