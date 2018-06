Angesichts der Krise um das Rettungsschiff „Aquarius“ hat die italienische Regierung den französischen Botschafter einbestellt. Nach den "überraschenden" Äußerungen der französischen Präsidentschaft zu dem Schiff mit 629 Füchtlingen an Bord werde der französische Botschafter Christian Masset um 10 Uhr erwartet, teilte das Außenministerium in Rom mit.

Die neue populistische Regierung Italiens hatte die Häfen des Landes für die „Aquarius“ mit 629 Migranten an Bord gesperrt, Frankreich hatte dies scharf kritisiert.

Regierungssprecher Benjamin Griveaux sprach in Paris vom „Beweis einer Form von Zynismus und einer gewissen Verantwortungslosigkeit der italienischen Regierung“. Staatschef Emmanuel Macron habe an das internationale Seerecht erinnert. Demnach müsse bei einem Notfall das Land mit der nächstgelegenen Küste die Verantwortung für die Aufnahme übernehmen. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sagte: „Sollen sie ihre Häfen öffnen und wir transferieren ein paar Personen nach Frankreich.“

Der französische Innenminister Gérard Collomb hatte daraufhin seine Amtskollegen aus Rom und Madrid zu Gesprächen nach Paris eingeladen. Dabei solle in den kommenden Tagen der Dialog über Fragen der Migrationspolitik vertieft werden, teilte sein Ministerium am Dienstag mit.

In einem Telefonat mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini habe Collomb an die Notwendigkeit eines abgestimmten Vorgehens der EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Seenotrettung erinnert. Zugleich habe er verlangt, dass die Anforderungen des internationalen Rechts vollständig berücksichtigt werden.

Orban und Pellegrini stellen sich hinter die italienische Regierung

Ungarn und die Slowakei haben sich indessen hinter die Entscheidung der neuen Regierung in Rom gestellt, die mehr als 600 Flüchtlinge auf dem Hilfsschiff "Aquarius" nicht ins Land zu lassen. "Wir sichern der italienischen Regierung unsere volle Unterstützung zu", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Budapest am Dienstag. Er hoffe, dass Italiens Vorgehen "einen Wandel in der europäischen Migrationspolitik" mit sich bringe.

"Ich war es leid, jahrelang zu hören, dass die Meeresgrenzen nicht beschützt werden können", sagte der Rechtspopulist Orban bei einer Pressekonferenz mit dem slowakischen Regierungschef Peter Pellegrini weiter. Dieser drückte ebenfalls seine Unterstützung für die neue populistische Regierung in Rom aus. "Wir müssen diese Politik stoppen, die offenbar in der Rettung von jedem besteht, der sich ins Wasser wirft", sagte Pellegrini.

Die 629 Flüchtlinge hatten seit dem Wochenende auf der "Aquarius" im Mittelmeer ausgeharrt. Spanien erklärte sich am Montag zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit, nachdem Italien und Malta sich geweigert hatten.

Mehr zum Thema Rettungsschiff auf dem Mittelmeer Aquarius: Italienische Schiffe bringen Flüchtlinge nach Spanien

Der französische Innenminister Gérard Collomb begrüßte die Entscheidung Spaniens, das Schiff im Hafen von Valencia aufzunehmen. Im Gespräch mit Salvini wies er auf den deutlichen Rückgang der Zahl von Migranten hin, die über das zentrale Mittelmeer nach Europa kommen. Beide Minister seien übereingekommen, dass die EU-Verhandlungen zur Asylpolitik sobald wie möglich zum Abschluss gebracht werden sollten, hieß es in der französischen Mitteilung weiter. „Neue Vorschläge sollen es erlauben, auf die Sorgen gewisser Mitgliedstaaten zu antworten.“ (AFP, dpa)