Unzufriedenheit mit Ampel auf Rekordhoch Knappe Mehrheit für Neuwahlen – SPD dringt am wenigsten durch

Nach dem schlechten Abschneiden der Ampel-Parteien bei den Europawahlen ist eine Mehrheit der Wahlberechtigten für Neuwahlen. Das geht aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen für ZDF und Tagesspiegel hervor. Demnach befürworten 51 Prozent vorgezogene Wahlen. Gut fänden das vor allem Anhänger von Oppositionsparteien, also AfD (93 Prozent), BSW (76 Prozent) und CDU/CSU (63 Prozent), aber auch der FDP (53 Prozent).

Dass es dazu kommt, glaubt allerdings nur eine Minderheit. Zwei Drittel der Befragten rechnen damit, dass die Ampel-Koalition nicht vorzeitig bricht und bis zu den nächsten regulären Wahlen 2025 hält. Besonders optimistisch sind dabei Anhänger der Grünen (82 Prozent) und der SPD (76 Prozent). Auffällig ist, dass die Wähler:innen von gleich drei Oppositionsparteien – CDU, CSU und BSW – in dieser Frage zuversichtlicher sind als die der FDP. Nur die Hälfte der FDP-Anhänger glaubt, dass die Koalition bestehen bleibt.

Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung steigt derweil auf ein neues Rekordhoch. Nach 66 Prozent im Mai, zeigten sich mit 71 Prozent im Juni nochmal mehr Wahlberechtigte nicht zufrieden damit, wie die Ampel die Regierungsgeschäfte führt. Nur ein Viertel sieht das anders.

Mit ihrer Arbeit dringt die SPD dabei am wenigsten durch. Laut Politbarometer gaben fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten an, die SPD könne sich aktuell nicht stark durchsetzen. Über Grüne und FDP sagten das nur knapp über die Hälfte.

Zur Umfrage Für ZDF und Tagesspiegel hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1334 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt. Sowohl telefonisch als auch online. Die Interviews wurden in der Zeit vom 10. bis 12. Juni 2024, also nach der Europawahl durchgeführt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

In der Sonntagsfrage gab es nach der Europawahl derweil kaum Bewegung. Wenn schon am kommenden Sonntag ein neuer Bundestag gewählt würde, käme die Union mit 30 Prozent (minus ein Prozentpunkt) weiter mit Abstand auf die meisten Stimmen. SPD (minus 1%P) und Grüne (plus 1%P) lägen gleichauf bei 14 Prozent. FDP und AfD kämen unverändert auf fünf und 16 Prozent, das BSW auf sieben Prozent (plus 2%P). Sonstige Parteien erhielten zusammengenommen 14 Prozent, wobei keine einzelne Partei bei mindestens drei Prozent liegen würde.

Gefragt nach Sympathie und Leistung von Politikerinnen und Politkern in Deutschland, liegt Verteidigungsminister Boris Pistorius weiter unangefochten auf dem ersten Platz. Auf einer Skala von +5 bis -5 erhält der SPD-Politiker die Durchschnittsnote 1,7. Erstmals wieder unter den zehn wichtigsten Politikern ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (0,9). Der CDU-Politiker verdrängt dabei sogar seinen bayrischen Amtskollegen Markus Söder von Platz zwei (0,1). Es folgen Friedrich Merz (minus 0,1), Sahra Wagenknecht (minus 0,6). Am zweitunbeliebtesten ist Bundeskanzler Olaf Scholz (minus 0,9), nur noch geschlagen von AfD-Co-Chefin Alice Weidel (minus 2,6)

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.