Radschnellweg vom Wannsee in die City West: Wie verläuft er und wann ist er fertig?

Die Planungen für den Radschnellweg vom Wannsse in die City West werden konkreter. Vom S-Bahnhof Wannsee sollen Radfahrer in Zukunft über den Kronprinzessinnenweg, der im Bezirk Grunewald zum Königsweg wird, auf direktem Weg zum Messegelände fahren können. Noch ist unklar, wo der Weg enden soll: ob am S-Bahnhof Messe Süd oder am Kurfürstendamm in Höhe des S-Bahnhofs Halensee. Und über allem steht die Frage, wann das fertig wird: