Je nach Beschwerden oder Erkrankung gelten aber einige Einschränkungen: Sitzt der Sattel zu tief, führt das bei bestehenden Beschwerden in der Hüfte wie einer Arthrose zu einer Reizung des Gelenks, so Siebert. Denn durch die vermehrte Beugung wird der Hüftkopf in die Hüftpfanne gedrückt. Das kann zu Schmerzen führen. Menschen mit Rückenproblemen sollten sich zudem beim Radfahren nicht zu weit nach vorne beugen.

Allerdings sollte man grundsätzlich auch nicht in zu gerader Haltung herumradeln. Denn je aufrechter man sitzt, desto gerader sind auch die Arme ausgestreckt. Davon rät die Medizinerin aber ab: „Idealerweise sollten der Oberkörper und die Arme im 90-Grad-Winkel zueinanderstehen.“ So verringert sich die Belastung in den Schultern.

Worauf sollte ich bei der Einstellung von Fahrradteilen wie Lenker und Sattel achten?



„Der Sattel sollte so hoch sein, dass bei durchgedrücktem Bein die Ferse das Pedal berührt“, rät Siebert. Im Verhältnis zum Lenker sollte der Sitz mindestens gleich hoch und in waagerechter Position stehen. „Denn wenn der Sattel zu tief eingestellt ist, ermüdet man schneller“, erklärt die Orthopädin. Steht der Lenker zu hoch, wird beim Radeln das Gesäß und der untere Rücken stärker belastet.

Gibt es aus orthopädischer Sicht besonders empfehlenswerte Sattelarten?

Auch wenn es zunächst paradox klingt, weil sie vielen Laien als die bequemere Alternative erscheint: Von großen und weichen Sätteln rät die Medizinerin ab, da man oft darin einsinkt. Das führt dazu, dass die am stärksten belasteten Stellen nicht mehr ausreichend gestützt werden.

Vor allem für Vielfahrer gilt daher: „Kernledersattel und kleine Kunststoffsattel sind besonders zu empfehlen“, sagt Siebert. Der erstere Typ sei jedoch schwierig zu pflegen und vor allem am Anfang sehr hart.

Fehlt dem Sattel die Nase, also das schmale Vorderteil, kann es sogar gefährlich werden: „Studien haben gezeigt, dass so die Sicherheit beim Abbiegen nicht gewährleistet ist“, erklärt Siebert. „Daher kommt es dadurch häufiger zu Unfällen.“