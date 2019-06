Während der Berliner Fashion Week langsam Ideen und Puste auszugehen scheinen, hat letztes Wochenende ein anderes Event viel Wind gemacht. Das Mode- und Kunstfestival „Reference“ war lange angekündigt und wurde als Alternativentwurf heiß ersehnt. Veranstalter waren die Berliner Kommunikationsagentur „Reference“ und das Modemagazin und -label 032c. Dass die Erwartungen hoch waren, lag nicht zuletzt daran, dass von Anfang an große Namen wie Gucci und Comme des Garçons mitmischten, ohne dass viel Inhaltliches verraten wurde.

Wo Rauch ist, sollte auch Feuer sein.

Doch die Wolke, die in der Neuköllner Donaustraße vor einem verlassenen Parkhaus in der Luft hing, stammte vom Kunstnebel ein paar Parkdecks höher. Videokunst, futuristische Roboter-Installationen und von der Berliner Clubszene Inspiriertes – der Instagram-taugliche Mix, der diesen Unort füllte, vermochte nicht zu überraschen – außer darin, wie wenig Mode vorkam. Hans Ulrich Obrist, der Kurator der Londoner Serpentine Galleries, präsentierte eine Installation von OrtaMiklos, in der sich Performer in Kleidern der britischen Menswear-Designerin Martine Rose in einem Kabelkäfig bewegten. Das koreanische Brillenlabel Gentle Monster importierte sein Ladenkonzept, das auf wechselnde Kunstinstallationen basiert. MTV und Selam X, Berliner Design-Studio für visuelle Kommunikation, hatten einen interaktiven Spielplatz aufgebaut, in dem durch verfremdete Videoaufnahmen über den Schönheitsbegriff reflektiert wurde. Adrian Joffe, Präsident von Comme des Garçons, hatte als einer der Hauptunterstützer des Events die neue Duftlinie „Clash“ und die vom Concept Store „Dover Street Market“ unterstützte Ecstasy-Installation von Jordan Hemingway und Jan Heinrich mitgebracht. Der Launch der neuen Kollektion von Diesel und Gosha Rubchinskiy fand im Diesel-Pop-up-Shop statt. Die Beteiligung von Gucci beschränkten sich auf ein Dinner für geladene Gäste am Vorabend im China-Club in Mitte.

In Neukölln sollte dem Prozesshaften, Unfertigen unter dem Motto „Working Out Loud“ Raum gegeben werden. Den teilnehmenden internationalen Labels und Kreativen wurde das Berlin präsentiert, das sie als Inspiration erwarteten. Keine Experimente. Und die Berliner Kreativ- und Clubszene sowie die Medien kamen der großen Namen wegen und um sich selbst zu feiern. Und darin liegt die Chance. Nicht darin, was jetzt bei der Premiere an unendlichen, weitgehend unkuratierten Kooperationen zu sehen war, sondern was aus den Begegnungen in den 24 Stunden des „Reference“-Festivals entstehen könnte. Wird Berlin „Europas Kreativ-Hub“ wie es Reference-Chef Mumi Haiati formuliert, ein Ort, an dem Label frisches Blut tanken können, wie es die Mode zurzeit nicht zu produzieren vermag? Hilft das der Berliner Modeszene, die hier lebt und entwirft, aber in Paris Geschäfte macht? Oder ist die „Reference“ nur ein gigantisches Portfolio für die Vermittlungsdienstleistungen, die die erfolgreiche Kommunikationsagentur sowieso anbietet? Das wird erst die nächste Ausgabe zeigen.