Die Modemessen Premium und die nachhaltige Messe Neonyt, die bisher im Rahmen der Berliner Fashion Week stattfand, ziehen im nächsten Sommer nach Frankfurt am Main. Dort soll um die Messen herum eine „Frankfurt Fashion Week“ etabliert werden, berichtete die Textilwirtschaft am Montag in einer Eilmeldung. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen wollen das Vorhaben unterstützen, mit beiden seien die Organisatoren im Gespräch. Beide Messen und damit auch die gesamte Berliner Fashion Week mussten wegen des Verbots von Großveranstaltungen wegen der Coronakrise Ende Juni abgesagt werden, ebenso wie ein angedachter späterer Termin im September.

Das hat für Berlin als Standort für Mode weitreichende Folgen. Die Messen sind das wirtschaftliche Zugpferd, sie brachten pro Saison mehr als 70.000 Besucher in die Stadt. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft beziffert die zusätzlichen Einnahmen durch Übernachtungen, Gastronomie und andere Dienstleistungen auf 240 Millionen Euro.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Die Modenschauen, die überwiegend unter dem Dach der Mercedes-Benz Fashion Week stattfinden, sind eher ein Rahmenprogramm. Ob dieses ohne die Zugkraft der Messen funktionieren kann, ist fraglich. Zumal die Modebranche gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat, die durch die starken Umsatzeinbrüche durch den Shutdown und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung. Viele Konzepte wurden überdacht – in diesem Jahr werden fast alle Fashion Weeks digital ausgetragen. Für die Berlin Fashion Week wurden bis bisher keine neuen Konzepte von den Veranstaltern der Mercedes-Benz Fashion Week vorgestellt.

Für die Neonyt ist der Umzug nach Frankfurt nicht überraschend, die Messe gehört zur Messe Frankfurt, die die Berliner Vorgängerveranstaltung „Green Showroom“ schon 2011 übernahm und später mit der Pariser Ethical Fashion Show zur Neonyt zusammenlegte. Bei der Premium sieht das allerdings anders aus: Im Januar 2003 fand sie zum ersten Mal im ungenutzten U-Bahn-Tunnel unterm Potsdamer Platz statt.

Tschüss Berlin: Die Fashion-Week zieht nach Frankfurt Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Später kauften Anita Tillmann und ihr damaliger Geschäftspartner den ehemaligen Postbahnhof am Gleisdreieck und bauten ihn zu Veranstaltungshallen aus. Im Januar 2018 verkaufte Anita Tillmann die Premium-Gruppe zu der die Modemesse Seek gehört, an den Londoner Eventausrichter Clarion.

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Mode-Themen. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Großveranstaltungen bis 31. August verboten Diese Events in Berlin fallen wegen Corona aus

Schon im Januar hatte sich die Chefin der Premium-Gruppe Anita Tillmann im Tagesspiegel zur unbefriedigenden Situation in Berlin geäußert: „Wir funktionieren, trotz nicht wegen der Unterstützung der Politik.“ In einer Pressekonferenz am Montagmorgen werden die beiden Veranstalter der Premium und Neonyt weitere Informationen bekannt geben.