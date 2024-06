Vorentscheidung im EM-Spiel gegen Ungarn? So zieht das DFB-Team schon heute ins Achtelfinale ein

Der Start ins Turnier war furios, doch die nächste Hürde wird wohl deutlich höher: Nach dem 5:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland wartet nun Ungarn im sonnigen Stuttgart auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV).

Schon an diesem 2. Spieltag in Gruppe A bei der Europameisterschaft könnten wegweisende Entscheidungen für den weiteren Turnierverlauf fallen – der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale ist möglich.

So erreicht das DFB-Team schon heute das Achtelfinale

Ohne Frage, die deutschen Nationalmannschaft muss heute gewinnen, um sich gedanklich ernsthaft schon mit der K.o.-Runde beschäftigen zu dürfen.

Bis zum späten Nachmittag sah es so aus, als komme es bei diesem Szenario auch auf das späte Abendspiel an, in dem sich die Schweiz und Schottland duellieren (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV). Doch das ist in diesem Fall gar nicht mehr relevant.

Konkret bedeutet das: Deutschland erreicht schon heute sicher das Achtelfinale, wenn das Nagelsmann-Team einen Sieg gegen Ungarn einfährt.

Hintergrund ist albanische Schützenhilfe. Nach dem späten 2:2 von Albanien gegen Kroatien steht fest, dass das DFB-Team mit sechs Punkten im schlechtesten Fall zu den vier besten Gruppendritten gehört, die sich ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Kann der Gruppensieg auch schon eingefahren werden?

Sollte die Schweiz gegen Schottland gewinnen, bedeutet dies allerdings noch keinesfalls den sicheren Gruppensieg für Deutschland. Die „Nati“ und das DFB-Team wären dann beide punktgleich, je nach Torverhältnis dann auf Platz eins und zwei. Unabhängig vom 3. und letzten Gruppenspieltag wären beide Teams dann mindestens Gruppenzweiter.

Folglich käme es dann an ebenjenem letzten Gruppenspieltag am 23. Juni (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Frankfurt zum direkten Duell zwischen Deutschland und der Schweiz um den Gruppensieg.

Der Erste von Gruppe A trifft dann im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe C von Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Der Zweite von Gruppe A muss dann gegen den Ersten aus Gruppe B ran – also die Gruppe bestehend aus Spanien, Italien, Kroatien und Albanien.

Und was ist, wenn kein DFB-Sieg gelingt?

Sollte Ungarn gegen Deutschland unentschieden spielen oder gar gewinnen, sind die deutschen Achtelfinalträume noch nicht geplatzt – nicht zuletzt, weil auch die vier besten Gruppendritten in die K.o.-Runde einziehen.

Da das DFB-Team schon durch den Sieg gegen Schottland drei Punkte auf dem Konto hat, sieht es recht gut aus: Seit der Aufstockung auf 24 Mannschaften vor acht Jahren und der neu eingeführten Drittplatziertenregelung schied noch nie ein Team in der Gruppenphase aus, das mindestens drei Punkte und dabei eine ausgeglichene Torbilanz hatte.

Das könnte natürlich auch für die Ungarn und Schotten ein Lichtblick sein. Sollte eine der beiden Mannschaft das jeweils andere Team im Gruppenfinale deutlich schlagen, käme es danach zur großen Rechnerei – und zum bangen Blick auf die anderen EM-Gruppen.

Wo findet das deutsche Spiel gegen Ungarn statt?

Die erste große Chance auf das Achtelfinale bietet sich dem DFB-Team in Stuttgart. In der Arena von des VfB Stuttgart wartet Ungarn. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz ist das Team von Trainer Marco Rossi aus oben genannten Gründen fast schon zum Siegen verdammt. Einen ersten Aufreger hatte die Spielstätte schon am Mittag zu bieten: Die Feuerwehr von der benachbarten Wache Bad Cannstatt musste aufgrund eines „Brandmeldealarms“ ausrücken. Kurze Zeit später kam die Entwarnung. „Es handelt sich um einen Täuschungsalarm“, teilte die Stuttgarter Feuerwehr auf X mit.

Und wer pfeift das Spiel?

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie wird die heutige Partie zwischen Deutschland und Ungarn leiten. Das DFB-Team hat eher schlechte Erinnerungen an ihn, da er sowohl beim 0:2 im EM-Achtelfinale 2021 gegen England als auch beim 1:1 während der WM 2022 gegen Spanien pfiff. Nach letztgenanntem Remis schied Deutschland bei dem Turnier in Katar in der Vorrunde aus.

Wie wird das Wetter?

Nach dem gestrigen Regenspieltag sind zumindest für die schwäbische Metropole beste Wetteraussichten vorhergesagt. In Stuttgart herrschen aktuell Temperaturen um die 25 Grad Celsius, über dem Kessel gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. (mit Agenturen)