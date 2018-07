Ungeschminkt: Rebecca Ruétz

Von Kristin Engelhardt

Die Schminke fiel in der Sommerkollektion von Rebecca Ruétz schlicht aus. Stattdessen gab es aber reichlich Farbe und fröhliche, experimentelle Worldmuster auf den Kleidungsstücken, die ganz im Einklang zum Motto der Kollektion „Make Love Great again“ stehen. Der Materialmix, für den die österreichische Designerin so bekannt ist, konnte sich sehen lassen: Lackleder im soften Rosé, transparente Latexelemente, fließende Stoffe mit Blümchenmustern, Neoprenelemente und türkis flimmernden Sandaletten…Das Highlight: Design-Vintagekoffer mit Lautsprechern, in Retrobraun und in aufregendem roten Lackleder. Auch die Musik der Show tönte laut und rockig. Rockige Spontanität, wie etwa lange Trägerkleider über ein schlichtes T - Shirt gezogen, weit ausgestellte Ärmel in kräftigem Gelb oder ein transparentes oversized Cape flanierten über den Laufsteg und setzten einen schönen Kontrast zu der „Schickeria“ vor und nach der Show.