Nachdem in Großbritannien bei Kindern Dutzende Fälle akuter Hepatitis unklarer Herkunft aufgetreten sind, ist die Ursache weiter unbekannt. Mittlerweile sind solche Leberentzündungen auch bei Kindern in Dänemark, Irland, den Niederlanden und Spanien festgestellt worden, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Dienstag mit. Außerdem gebe es neun Verdachtsfälle im US-Bundesstaat Alabama.

Die üblichen Hepatitisviren A, B, C, E und D waren bei den Fällen in Großbritannien nach Laboruntersuchungen ausgeschlossen worden, hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt. In mehreren Fällen seien bei den kleinen Patienten eine Corona-Infektion oder Adenoviren oder beides nachgewiesen worden. Ob dies der Auslöser ist, ist aber bislang allerdings unklar.

In Großbritannien war die Zahl der gemeldeten Fälle Anfang des Monats April schnell angestiegen, alle bei Kindern unter zehn Jahren. Sechs Kinder brauchten laut WHO sogar eine Lebertransplantationen.

Aus Schottland waren am 5. April zehn Fälle akuter Hepatitis bei bis dahin gesunden Kindern zwischen elf Monaten und fünf Jahren gemeldet worden, berichtete die WHO. Drei Tage später, am 8. April, seien es insgesamt schon 74 Fälle in Großbritannien gewesen, alle bei Kindern unter zehn Jahren. Die WHO rief alle Länder auf, wachsam zu sein, um mögliche Fälle zu erkennen. Die WHO hatte angegeben, in Großbritannien 84 Hepatitis-Fälle bei Kindern zu prüfen.

Untersuchung in Deutschland gestartet

Burkhard Rodeck, Generalsekretär, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), nannte die Fallzahlen aus Großbritannien zwar „noch nicht unbedingt beunruhigend“, doch sei man darauf aufmerksam geworden.

Die DGKJ habe nun eine Abfrage zu vergleichbaren Fällen hierzulande gestartet, sagte der Kindergastroenterologe gegenüber dem Science Media Center (SMC). Entsprechende Beobachtungen in Deutschland waren bislang noch nicht bekannt. „Aber wir untersuchen das weiter. Das müssen wir ernst nehmen.“

Eine Hepatitis, also eine Entzündung der Leber ist bei Kindern eigentlich eher selten. Üblicherweise wird sie durch die bekannten Hepatitisviren (A, B, C, D, E) verursacht, was in diesen Fällen offenbar aber nicht der Fall ist. Es gibt mehrere andere Viruserkrankungen mit einer Leberbeteiligung, zum Beispiel solche durch Zytomegalieviren, Ebstein-Barr-Viren unter anderem, selten auch einmal Adenoviren, meist bei Patienten mit Immunerkrankungen.

Ein Zusammenhang mit SARS-CoV-2 hält Rodeck theoretisch zwar für denkbar, aber nicht für sehr plausibel. Sonst hätte das SARS-CoV-2-Screening überzufällig häufig positiv ausfallen müssen, erklärte der Mediziner. Derartige Hepatitis-Fälle wären zudem bereits früher in der Pandemie aufgefallen.

Einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung schließt Rodeck aus, zumal offenbar die meisten der betroffenen Kinder gar nicht geimpft waren.

Wahrscheinlicher sei, dass durch die Lockerungen in Großbritannien zunehmend Kinder und Jugendliche in relativ kurzer Zeit aus der Isolation gekommen sind und so recht plötzlich vielen Keimen ausgesetzt waren, mit denen sie zuvor nur wenig in Kontakt gekommen sind. So könnten sich die Hepatitis-Fälle mit Infektionen etwa durch Ebstein-Barr- oder Zytomegalieviren erklären lassen.

„Grundsätzlich wäre das natürlich auch ein Szenario, das wir in Deutschland bei weitgehenden Lockerungen sehen könnten.“ Eine akute Virushepatitis im Kindesalter verläuft sehr oft asymptomatisch oder mit nur geringer Beeinträchtigung.

Klinische Zeichen können Übelkeit/Erbrechen, Gelbfärbung der Haut (Gelbsucht), Durchfall, Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, Fieber und Appetitlosigkeit sein. Zusätzlich kommen die Symptome der ursprünglich verursachenden Viruserkrankung dazu wie ein Infekt der oberen Luftwege.

Die WHO hat angekündigt, dass die Fälle nun umfassend untersucht würden, etwa um festzustellen, ob die Minderjährigen vorher in bestimmte Länder gereist oder möglichen Vergiftungen ausgesetzt waren.

Suche nach Toxinen oder verantwortlichen Viren

Will Irving,Professor für Virologie der Universität von Nottingham hält die derzeitige Häufung von Hepatitis-Fällen bei Kindern unter 10 Jahren für „sehr ungewöhnlich“, zumal eine spezifische Ursache bisher nicht ermittelt werden konnte. Zur Klärung gehöre nun die Suche nach Toxinen in den Proben der Patienten und der Versuch, einen möglicherweise verantwortlichen Virus zu identifizieren.“

Graham Cooke, NIHR-Forschungsprofessor für Infektionskrankheiten, Imperial College London sagte, dass eine leichte Hepatitis bei Kindern nach einer Reihe von Virusinfektionen sehr häufig ist. „Was aber derzeit beobachtet wird, ist ganz anders“. Bei den Kindern kommt es zu schwereren Entzündungen, die in einigen Fällen zum Versagen der Leber führen und eine Transplantation erforderlich machen.

Covid als Ursache eher auszuschließen

Dass bei einigen der Betroffenen Nachweise von SARS-CoV-2 und einem Adenovirus gefunden wurden, habe noch nichts zu heißen, da beide derzeit in der Bevölkerung weit verbreitet sind. Daher könnte das Vorhandensein zufällig sein. Sollte die Hepatitis eine Folge von Covid sein, wäre es überraschend, dass sie angesichts der derzeit hohen Prävalenz von SARSCoV2 nicht weiter über das Land verteilt ist, so Graham Cooke.

Alastair Sutcliffe, Professor für allgemeine Pädiatrie am University College London hält es wie sein deutscher Kollege Burkhard Rodeck für möglich, dass die geringere Ansteckungsgefahr in den letzten zwei Jahren der Pandemie und die zunehmende Vermischung durch die Lockerungen jetzt dazu führen, dass einige Kinder zum ersten Mal seit langem mit Infektionen konfrontiert werden. Glücklicherweise würde sich die die überwiegende Mehrheit der betroffenen Kinder von der Erkrankung wieder erholen. (mit dpa)