Die Inzidenzen sinken weiter, die Impfkampagne schreitet voran, vielerorts wird gelockert. Es fühlt sich alles nach einer Rückkehr zur Normalität an, wäre da nicht die Delta-Variante.

Die macht aktuell vor allem Großbritannien zu schaffen. Die Regierung wird wohl wegen der rasanten Ausbreitung die geplante Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen um vier Wochen verschieben - auch wenn Premierminister Boris Johnson nach derzeitigem Stand „zuversichtlich“ bleibt, „dass wir nicht mehr als vier Wochen brauchen und nicht über den 19. Juli hinausgehen werden“.

Das Risiko, die Menschen im eigenen Haushalt anzustecken, sei bei Delta schätzungsweise 60 Prozent höher als bei Alpha, teilte die englische Gesundheitsbehörde Public Health England in der vergangenen Woche mit. Auch in den USA liegt der Anteil der Delta-Variante inzwischen bei rund 20 Prozent.

Obwohl die Delta-Variante in Deutschland laut RKI bislang erst bei etwa drei Prozent liegt, zeigt sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wegen dieser Entwicklungen besorgt: Im RBB und auf Twitter warnte er vor einem „perfekten Sturm für den Herbst“. Insbesondere für Kinder stelle die Delta-Variante eine große Bedrohung dar.

Er bezog sich dabei auf eine Studie aus Großbritannien, derzufolge ein Prozent der an der Delta-Variante erkrankten Kinder im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Tatsächlich sind in Deutschland Kinder zwischen fünf und 14 Jahren aktuell am meisten von Corona betroffen, wie eine Analyse der „Berliner Morgenpost“ zeigt. Eine Empfehlung zur Impfung von Kindern schloss die Ständige Impfkommission (Stiko)für Kinder ohne Vorerkrankungen dennoch aus.

In mehreren Einrichtungen für Kinder in Dresden sind nun Kinder positiv auf die Delta-Variante des Coronavirus getestet worden, ebenso in einer Schule im niedersächsischen Hildesheim. Laut dem „Südwestdeutschen Rundfunk“ ist im baden-württembergischen Waiblingen die größte Kita wegen des Verdachts auf die Delta-Variante geschlossen worden.

Reinhard Berner, Leiter der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Dresden hält Panik jedoch für unangebracht: „Ein erhöhtes Risiko bei Kindern sehe ich bisweilen nicht“, sagt der Kinderarzt dem Tagesspiegel. „In der Vergangenheit hat sich bewährt, den jeweiligen Lagen Zeit zu geben und nicht immer gleich Katastrophen herbeizuorakeln.“ Es sei zwar unklar, was im Herbst passiere. Relativ sicher sei: Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist bisher nicht absehbar.

Auch die Zahlen aus Großbritannien erachtet Berner nicht als besorgniserregend. „In Deutschland sind innerhalb eines Jahres rund 1500 Kinder im Krankenhaus wegen Corona behandelt worden. Dazu muss man sagen, dass die Hälfte von ihnen aus anderen im Krankenhaus gewesen ist.“ Auch wegen der B.1.1.7-Variante habe es in der Weihnachtszeit viel Aufregung wegen einer höheren Infektiösität für Kinder gegeben. „Auch da hat sich inzwischen einiges relativiert, Kinder sind nicht mehr betroffen.“

Reinhard Berner teilt die Ansicht der Stiko hinsichtlich der Impfungen bei Kindern und nennt drei Aspekte, die die Entscheidung untermauern. „Die Impfempfehlung ist gerechtfertigt für Kinder mit Grunderkrankungen ab 12 Jahren. Das liegt zum einen daran, dass die Datenlage bei Kindern nicht gut genug ist, zum anderen wissen wir, dass der Verlauf bei Kindern in der Regel milde ist, da steht die Impfung in der aktuellen Situation in keiner Relation zu den wahrscheinlichen Folgen einer Erkrankung.“

Darüber hinaus sei es moralisch nicht vertretbar, die bisweilen nur knapp verfügbaren Impfdosen an Kinder zu verimpfen, solange noch nicht einmal die Menschen versorgt sind, denen ein schwerer Verlauf drohe.

Auch aus globaler Weltgesundheitssicht seien Impfungen bei Kindern hierzulande nicht tragbar: „Es gibt Menschen auf der Welt, in denen Menschen sterben, weil sie keine Impfung erhalten, da geht es nicht an, dass der Impfstoff hier wegen überbesorgter Eltern an einen Großteil der Kinder verimpft wird, der eine Corona-Infektion locker wegstecken würde.“

Dass jetzt wieder ein normaler Schulalltag beginne, sei kein Grund zur Sorge, sondern vielmehr ein notwendiger Schritt. Berner: „Ich habe da wirklich gar keine Sorgen. In einzelnen Situationen, in denen schwere Grunderkrankungen vorliegen oder die höhere Gefährdung eines Familienmitglieds, ja, da wird es individuelle Lösungen geben müssen. In der Regel: nein“. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung müsse sich wegen des Coronavirus keine Sorgen um seine Kinder machen.

Bei den aktuellen Fallzahlen hält Berner auch eine Maskenpflicht bei den unter 10-jährigen Schulkindern nicht für sinnvoll. „Masken schützen, wenn sie richtig getragen werden. Bei Erstklässlern und 30 Grad im Klassenraum halte ich das für äußerst unwahrscheinlich. Es ist doch wie mit den Tests, vieles passiert einfach, um Aktivitäten zu betreiben. Ob das auch wirklich sinnvoll ist, bleibt offen.“

Berners Appell an Eltern und Politik: Ein gelassenerer und rationalerer Blick auf die Schulen als in der Vergangenheit. „Jetzt wird man sich bis zum Ende des Jahres irgendwie durchhangeln. Für das kommende Schuljahr wünsche ich mir dann, dass offene Schulen oberste Priorität haben. Den Kindern ist genug zugemutet worden, die Kontakte in der Schule sind elementar, auch hier gilt es, abzuwägen.“