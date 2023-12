SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUR DIVERSITY-KONFERENZ Vielfalt als wertvolle Stärke des Unternehmens

Dieser Text ist eine Sonderveröffentlichung von Novartis, der im Rahmen der diesjährigen Diversity-Konferenz erscheint.

Mit 2600 Mitarbeitenden aus mehr als 40 Nationalitäten mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen ist Novartis Deutschland ein Spiegel der Gesellschaft. Diese Vielfalt in der Belegschaft bildet die Grundlage dafür, Medizin aus verschiedenen Perspektiven neu zu denken und Medikamente zu entwickeln, die Menschen weltweit ein längeres und besseres Leben ermöglichen.

Denn Diversität auf allen Ebenen – dazu gehören für Novartis neben der ethnischen Herkunft auch beispielsweise Geschlecht, sexuelle Orientierung, familiäre Verhältnisse, Gesundheitszustand, Religion – setzt Leistungspotenzial frei, schafft Kreativität und inspiriert zu innovativen Ideen und Lösungsansätzen. Davon profitieren alle Kolleg*innen, damit das gesamte Unternehmen und letztendlich die Gesellschaft.

„Unsere Mitarbeitenden sind die größte Stärke von Novartis“, erklärt Negen Poovan-Münstermann, Personalchefin und Mitglied der Geschäftsführung von Novartis Deutschland. „Ihre Vielfalt, ihr Engagement und ihre Kreativität sind für unseren Erfolg entscheidend. Deshalb engagiere ich mich dafür, Novartis zu DEM Arbeitsplatz in der forschenden Pharmaindustrie zu machen.“

Negen Poovan-Münstermann, Personalchefin und Mitglied der Geschäftsführung von Novartis Deutschland. © Novartis Pharma GmbH

Diversity in der Belegschaft darf kein theoretisches Ideal, kein Selbstzweck sein – sie muss auch gelebt werden. Im Sinne der Chancengleichheit stellt Novartis deshalb sicher, dass bei Anstellung, Beförderung, Gehaltsfindung und Personalentwicklung keine Diskriminierung stattfindet. Schließlich gilt es, die richtigen Talente für die Zukunft zu gewinnen und zu halten.

Am besten gelingt Mitarbeiterbindung durch Teilhabe. Denn das psychische und physische Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist essenziell, damit sie sich bestmöglich in das Unternehmen einbringen können.

Neben der Willkommenskultur am Arbeitsplatz, geprägt von Chancengleichheit und Anerkennung von Unterschieden, gibt es bei Novartis seit 2014 am Standort Nürnberg die Initiative WO.MAN@novartis. Das Mitarbeitenden-Netzwerk bietet Kolleginnen aller Unternehmensebenen ein Forum für Austausch und Diskussion zu Job, Familienvereinbarkeit sowie Aufstiegschancen und unterstützt so Frauen bei ihrer Karriereentwicklung und dem Aufbau beruflicher Beziehungen.

Diversität auch auf Führungsebene

In den vergangenen Jahren hat sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen stetig erhöht. So liegt der Frauenanteil bei Novartis insgesamt bei 59 Prozent und im Aufsichtsrat der Novartis Pharma AG, der größten Gesellschaft der deutschen Holding, bei 50 Prozent. Auch auf der ersten und zweiten Führungsebene übertrifft das Unternehmen den gesetzlich angestrebten Anteil von 30 Prozent. Novartis arbeitet stetig daran, Frauen in Führungspositionen zu stärken.

Mit der Unterzeichnung der Charta der Gleichstellung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) im November 2020 unterstützt Novartis das gemeinsame Ziel, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Frauen und Männer gleiche Chancen haben – in der Phase der Familiengründung, bei der Pflege von Angehörigen oder gegen Ende der Erwerbstätigkeit.

Vom „Thomson Reuters Global Diversity and Inclusion Index“ wird Novartis als eine der Firmen weltweit mit der größten Diversität und Inklusion anerkannt. Eine bunte Vielfalt, in der alle ihr wahres Selbst sein können und die die Unternehmenskultur sowie die klaren Werte Inspiration, Neugierde, Unbossed und Integrität lebt. Denn jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Einander zuzuhören und voneinander zu lernen, ist eine Bereicherung für alle und fördert die innovativen Ansätze, Medizin für Menschen auf der ganzen Welt neu zu denken.

Dieser Text ist eine Sonderveröffentlichung aus Anlass der Konferenz „Diversity 2023 - Für Vielfalt in der Arbeitswelt", die vom Verlag Der Tagesspiegel GmbH und dem Charta der Vielfalt e.V. veranstaltet wird