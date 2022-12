Berlin Gossip Das neue King Size heißt Georgia

Seit vergangener Woche gibt es in Mitte eine neue Bar, die „Georgia“ heißt, schon vor ihrer Eröffnung für ungeduldiges Getuschel sorgte und hohe Erwartungen weckte. Immerhin, fünf lange Jahre musste Berlins Kultur- und Politikprominenz warten, fünf lange Jahre war sie nach der Schließung des berüchtigten „King Size“ nach dem Dinner in Mitte ratlos, wenn bedingt durch den Champagner-Rausch die Müdigkeit nicht einsetzten wollte und die Frage aufkam: „Wohin jetzt?“

Dieses Trauerspiel soll nun ein Ende haben, endlich hat die High Society von Berlin Mitte wieder einen Ort, an dem sie auch schon mal dienstagabends bis in die frühen Morgenstunden feiern kann. Dass die „Georgia“, die sich in einem S-Bahnbogen fußläufig zum Bahnhof Friedrichstraße befindet, jetzt also das „neue King Size“ sein soll, liegt wohl auch an der Nostalgie ihres Betreibers und dieser ist niemand geringeres als die Türsteherlegende Frank Künster.

Mit einem Selbstverständnis, das sich aus über 30 Jahren Erfahrung speist, will er dabei lieber „Kurator nonchalanter Nächte“, als Türsteher oder Barbetreiber bezeichnet werden. Eigentlich waren nur die engsten Freunde eingeladen, das Gerücht über die Eröffnung hatte da aber schon die Runde gemacht. Die Folge: „Georgia“, die wesentlich größer ist als das King Size, war rappelvoll.

Zwischenzeitlich bildete sich an der Tür eine Schlange, für die es drei weitere „Georgias“ gebraucht hätte, um alle Wartenden unterzubringen. Unter den Glücklichen, die nicht in der Kälte warten mussten, waren viele bekannte Gesichter des Berliner Medien- und Kulturbetriebs. Politiker, oder ehemalige Politiker, ließen sich zwar noch nicht blicken, dafür aber unter anderem die ehemalige Germanys Next Topmodel (GNTM) Gewinnerin Stefanie Giessinger und der GNTM-Juror Thomas Hayo.

Ob „Georgia“ der „Place to be“ für die Feierabenddrinks in die Jahre gekommener Minister oder Tummelplatz für aufstrebende Topmodels wird, darüber ist man sich noch nicht so ganz einig und vielleicht ist das auch kein Widerspruch. Ästhetisch wäre beides möglich: Denn auch wenn „Georgia“ eben erst eröffnet hat, sieht sie aus wie eine Mischung aus einem abgerockten Hotelsalon und einem Junggesellen-Hobbykeller.

Insgesamt eine gemütliche oder, wie manch einer bei der Eröffnung hervorhob, eine „vertrauliche“ Atmosphäre. Die Sitzmöglichkeiten sind mit mit Samt und Leder gepolstert, die Bar ist aus poliertem Stahl gezimmert und die petroleum-grünen Wände dicht mit Kunst behängt. Diese Kunst ist stilistisch flexibel, aber mit einem immer wieder aufkehrenden Motiv, das eher in die Nullerjahre passt: unbekleidete Frauen, dargeboten für den männlichen Blick.

