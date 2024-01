Tagesspiegel Plus 100 Liter Diesel verbraucht, 15 Grad in der Kabine : So campieren die protestierenden Bauern vor dem Brandenburger Tor

Um ihren Unmut über die Ampel auszudrücken, nehmen die Landwirte auch widrige Bedingungen in Kauf. Unterstützung kommt teils aus fragwürdigen Ecken.