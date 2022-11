15 Millionen Euro bereitgestellt Seilbahn in Berliner Gärten der Welt bis 2033 gesichert

Die Seilbahn in den Gärten der Welt in Marzahn kann weiter durch die Lüfte schweben. Die landeseigene Grün Berlin hat den Vertrag mit der Leitner Seilbahn Berlin GmbH über den technischen Betrieb um zehn Jahre verlängert, bis Ende 2033. Dafür stehen im Haushalt des Landes 15 Millionen Euro bereit, wie die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität, mitteilt.

Die Seilbahn sei ein „Best-Practice-Beispiel für stadtverträglichen und innovativen Tourismus“, erklärte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). Auch viele Anwohner nutzen die Seilbahn für den Weg von Hellersdorf nach Marzahn und zurück.

Die 1,5 Kilometer lange Strecke wird künftig noch besser bedient

Die Seilbahn verkehrt seit 2017 zwischen dem U-Bahnhof Kienbergpark und der „Talstation“ Gärten der Welt am Blumberger Damm. Die 1,5 Kilometer lange Strecke soll künftig noch besser bedient werden. Von April bis September verkehrt die Seilbahn nun täglich von 10 bis 19 Uhr, im Oktober von 10 bis 17 Uhr. In den Monaten Dezember bis März erfolgt der Betrieb in den Ferienzeiten sowie an Feiertagen von 10 bis 16.30 Uhr.

Im November wird der Betrieb der Seilbahn wegen der turnusgemäßen technischen Inspektion eingestellt. Für den Betrieb der Seilbahn hat die Firma Leitner 17 Mitarbeiter eingestellt.

