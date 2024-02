30-Jähriger hängte die Polizei ab BMW-Fahrer nach Verfolgungsjagd durch Berlin-Mitte festgenommen

Nach einer Fluchtfahrt mit mehreren Unfällen wurde am Dienstagabend in Berlin-Mitte ein 30-jähriger Autofahrer festgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Die Polizei wurde gegen 21.20 Uhr am Platz der Vereinten Nationen auf den BMW-Fahrer aufgrund seiner „rasanten Fahrweise“ aufmerksam, so heißt es in der Mitteilung. Als die Beamten den Verdächtigen anhalten wollten, beschleunigte er kurzerhand und ergriff die Flucht.

Die darauffolgende Verfolgungsjagd führte über die Mollstraße in Richtung Torstraße. Anschließend soll der Mann nach rechts in die Schönhauser Allee abgebogen sein. Dort lenkte er sein Auto nicht nur in den Gegenverkehr, sondern ergriff für seine Flucht auch weitere Maßnahmen: Er überfuhr eine rote Ampel, bremste mehrmals ab und startete diverse Ausweichmanöver. Für die Polizei war die riskante Fahrweise des BMW-Fahrers Grund genug, um die Verfolgungsjagd vorerst abzubrechen.

Nur ein parkendes Auto konnte den Fahrer stoppen

Wenig später raste der Fahrer an der Winsstraße Ecke Immanuelkirchstraße in Prenzlauer Berg in ein geparktes Auto und kam schließlich zum Stehen. Eine Funkwagenbesatzung der Polizei soll ihn daraufhin festgenommen haben und stellte einen Alkoholgeruch aus dem Mund des Mannes fest.

Eine Sprecherin teilte dem Tagesspiegel am Mittwoch mit, dass am Einsatzort kein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte. Deshalb erfolgte wenig später ein Bluttest, dem der Fahrer einwilligte. Für den Test liegt derzeit noch kein Ergebnis vor. Allerdings musste der 30-Jährige sowohl seinen BMW als auch seinen Führerschein abgeben.

Auch ein Radfahrer soll bei der Fluchtfahrt zu Schaden gekommen sein: Er soll aufgrund einer Berührung mit dem Fahrzeug vom Rad gestürzt sein und mehrere Hautabschürfungen erlitten haben, so heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei ermittelt nun zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zum Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol sowie zu den beiden Verkehrsunfällen. (Tsp)