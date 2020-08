Erst der Umzug ins neue Heim, dann die Kanzlerkandidatur? Bundegesundheitsminister Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke haben nach Informationen des Online-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" eine Luxusimmobilie in Berlin-Dahlem gekauft.

Wie das Portal berichtet, sei die denkmalgeschützte Villa aus den 20er-Jahren laut Nachbarn zuletzt auf rund drei Millionen Euro geschätzt worden. In internen Unterlagen des Maklers stünde dagegen, dass Spahn und Funke 4,2 Millionen Euro bezahlt hätten. Zuletzt sei das Haus mit einer Wohnfläche von über 300 Quadratmetern 1950 umgebaut worden.

Auch für einen Politiker ist ein solches Investment nicht gerade leicht zu stemmen. Etwa 20.000 Euro brutto im Monat verdient Spahn als Gesundheitsminister und Bundestagsabgeordneter.

Jens Spahn selbst wollte sich gegenüber "Business Insider" nicht zum Kauf oder der Finanzierung der Immobilie äußern.

Team mit Armin Laschet?

Spitzenpolitiker von CDU und CSU versuchen, die Debatte um den nächsten Kanzlerkandidaten der Union klein zu halten. Jens Spahn tritt bisher mit Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet im Team an und will sein Stellvertreter werden . Doch auch er selbst hat in der Coronakrise deutlich an Profil gewonnen - was zur Frage führt, ob er nicht der bessere Frontmann wäre. (Tsp)