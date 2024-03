31-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus Radfahrer beim Abbiegen in Berlin-Neukölln von Auto angefahren

Radunfall beim Abbiegen: Ein Autofahrer hat auf einer Kreuzung in Berlin-Neukölln einen Radfahrer angefahren und verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der 31-jährige Radler am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr auf dem Mariendorfer Weg nach links in die Hermannstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Renault. Dessen 24-jähriger Fahrer war in der Hertastraße unterwegs und wollte geradeaus seine Fahrt im Mariendorfer Weg fortsetzen.

Bei dem Zusammenstoß prallte der Radfahrer zunächst mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Tsp)