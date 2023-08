37-Jähriger in Berlin festgenommen Vater soll drei Monate alten Sohn ertränkt haben

Nach dem Tod eines Babys in Berlin ist der Vater des Kindes festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, seinen drei Monate alten Sohn in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen getötet zu haben. Er soll im Laufe des Tages einer Richterin vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wird der Mann verdächtigt, seinen Sohn ertränkt zu haben. Er soll dann gemeinsam mit seinen Eltern das tote Kind im Kofferraum seines Autos ins Unfallkrankenhaus Marzahn gefahren haben. Dort blieben alle Reanimationsversuche jedoch erfolglos.

Der Fall war am Freitag gegen 18 Uhr bei der Polizei gemeldet worden, sagte der Pressesprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Einsatzkräfte der Polizei und Staatsanwaltschaft rückten am frühen Abend nach Marzahn-Hellersdorf aus. Noch in der Nacht sei die Leiche des Säuglings obduziert worden, sagte Büchner. (TSP)