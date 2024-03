AfD-Protesthymne und Ideal als Vorbild Bringt die Wahl-Berlinerin Paula Carolina die Neue Deutsche Welle zurück?

Paula Carolina trägt an diesem Morgen keines ihrer beiden Notizbücher mit sich. Dabei liebt sie es, in Cafés zu sitzen und ihre Gedanken niederzuschreiben. In dem einen Notizbuch halte sie melancholische, manchmal auch düstere Gedanken, die nicht immer einen Sinn ergeben, fest, erzählt sie. Dadurch bekomme sie ihren Kopf frei. In dem anderen Notizbuch dagegen formuliert sie Textzeilen. Und dann wäre da noch ihr Smartphone. Darin schreibt sie alles auf, was sie so aufsaugt.