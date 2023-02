Alleinerziehend zurück in den Job „Wer stellt schon eine Mutter ein, die seit fünf Jahren nicht mehr gearbeitet hat?“

Familie und Job unter einen Hut zu bringen, ist für alle Eltern nicht ganz leicht. Für Alleinerziehende allerdings ist es meistens noch viel schwieriger – vor allem der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Elternzeit. Besonders sichtbar wird das in Berlin. Der Anteil an Allein- und Getrennterziehenden unter den Eltern ist in keiner Stadt so hoch wie hier. Und die meisten von ihnen sind immer noch Frauen.

Der Wunsch berufstätig zu sein, ist bei ihnen viel größer als bei Müttern in Paarbeziehungen, das zeigt eine Studie zur „Arbeitsmarktnähe von nicht-erwerbstätigen Müttern nach Familienform in Deutschland“ von 2017. Wunsch und Wirklichkeit klaffen da weit auseinander: Nur 30 Prozent aller alleinerziehenden Mütter mit Kindern unter drei Jahren waren 2020 allerdings tatsächlich berufstätig – die meisten in Teilzeit (Zum Vergleich: 36 Prozent der Mütter, die ihre Kinder in einer Partnerschaft großziehen, waren berufstätig).

Der Anteil alleinerziehender Väter macht mittlerweile zwölf Prozent aus. Sie sind allerdings häufiger erwerbstätig als alleinerziehende Mütter (83 zu 73 Prozent) – und in höheren Stundenumfängen: 66 Prozent dieser Väter sind mehr als 36 Stunden in der Woche, während es bei alleinerziehenden Müttern nur 24 Prozent sind – die Zahlen stammen alle aus dem Monitor Familienforschung des Statistischen Bundesamtes und gelten für Eltern mit Kindern aller Altersgruppen.

Dass die Väter mehr arbeiten, lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass bei ihnen häufiger ältere Kinder leben, wodurch sich der zeitliche Spielraum für Berufstätigkeit erhöht. Aber auch mit jüngeren Kindern arbeiten alleinerziehende Väter häufiger mit höherem Stundenumfang.

Wie und ob der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Elternzeit gelingt, hängt von vielen Faktoren und Fragen ab: Wie fest saß man vor dem Kind oder den Kindern beruflich und auch privat im Sattel? Welcher Bildungsabschluss ist vorhanden? Wie familienfreundlich ist der Arbeitgeber?

Ist das zweite Elternteil überhaupt vorhanden – und kann auch mal einspringen? Wie gut können die getrennten Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen? Wie groß ist der finanzielle Druck? Wie gut funktionieren familiäre oder soziale Netzwerke? Das gilt für alle Eltern, aber für Alleinerziehende im besonderen Maß.

Wie schaffen es nun Alleinerziehende nach der Elternzeit zurück ins Berufsleben – und wie lassen sich dann Job und Familie vereinbaren? Vier Berliner – drei Frauen und ein Mann, alle etwa gleich alt, Ende 30, Anfang 40 – berichten.

Isabelle, Veranstaltungskauffrau, Mutter einer dreijährigen Tochter, berichtet:

„Ich erlebte die Kitaplatzsuche in Zeiten von Notbetreuung und Chaos. Im Sommer ‘21 hatten wir endlich einen Platz, nachdem es auch gar nicht so leicht war den passenden Kitagutschein zu bekommen, da war mein Kind eineinhalb Jahre alt. Die Eingewöhnung dauerte sehr lange. Aufgrund von Lockdowns und Personalengpässen war das ein ständiges On-and-off mit wenig Kontinuität.

Ich weiß noch, wie ich einem potenziellen Arbeitgeber eine Rechnung vorschlug, ich könne zu Beginn 15 Stunden arbeiten, dann 20, und irgendwann dann die geforderten 30 Stunden. Ich bekam eine Absage. Vor der Schwangerschaft war ich Freiberuflerin.

Bewerbungsgespräche sind für Alleinerziehende noch schwieriger als für andere. Es geht vor allem um die Frage, wie viel sie arbeiten können, um noch rechtzeitig die Kinder aus der Betreuung abzuholen. © mauritius images / Westend61 / Uwe Umstätter

Dazu kam, dass die Pandemie meine Branche lahm gelegt hat und ich mich neu orientieren musste. Schon vor, aber auch nach der psychisch sehr belastenden Trennung vom Vater, betreute ich unser Kind hauptsächlich alleine, da dieser als Selbständiger finanziell sehr unter Druck steht.

Ich erlebte in den Wintermonaten tage- und wochenlange soziale Isolation – es gab keine Krabbelgruppen oder offenen Cafés – ich war 24/7 nur mit meinem kleinen Kind zusammen.

Meine Belastung stieg immer mehr und eine bisher vergebliche Wohnungssuche wurde zum absoluten Stresstest. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wo ich Ressourcen und Zeit hernehmen sollte. Ich fühlte mich sicherer im ALG-2-Bezug, meine Miete und die hohen Energiekosten werden übernommen und mit allen Zuschlägen und dem Unterhalt habe ich mehr Geld, als wenn ich selbst halbtags arbeiten gehen würde.

Dennoch bin ich wieder auf Jobsuche, denn jetzt habe ich das Gefühl, dass mein Kind in der Kita klarkommt, die Rahmenbedingungen stimmen und ich einfach gerne wieder etwas anderes erleben möchte, als nur Mama zu sein. Auf staatliche Transferleistungen, wie Kinderzuschlag oder Wohngeld werde ich wahrscheinlich weiterhin angewiesen sein.“

Nadja, Groß-und Einzelhandelskauffrau, Mutter eines fünfjährigen Sohnes und einer dreijährigen Tochter, erzählt:

„Ich war Storemanagerin für eine große Modefirma in Vollzeit, dann heiratete ich und wir bekamen zwei Kinder. Schon in der ersten Schwangerschaft konnte ich nicht weiter in dem Job arbeiten, weil die Arbeit körperlich zu schwer war. Insgesamt war ich drei Jahre in Elternzeit, weil ich währenddessen wieder schwanger geworden bin.

Eigentlich hatte ich vor, in meine alte Stelle zurückzukehren, aber dass Unternehmen wollte mich nicht weiter anstellen. Nach einem juristischen Hin-und-her kam es zur Auflösung des Arbeitsvertrages. Leider ging auch meine Ehe in die Brüche und ich stand mitten in der Pandemie plötzlich mit zwei kleinen Kindern alleine und ohne Job da.

Mein Ex-Mann unterstützt mich wenig und unzuverlässig. Für unseren Lebensunterhalt beziehe ich mittlerweile Hartz IV. Ich fühle mich mit dem, was ich monatlich zur Verfügung habe, nahe an der Armutsgrenze. Ein paar hundert Euro mehr im Monat zu haben, ist meine größte Motivation wieder zu arbeiten.

Ich denke, ich könnte 30 Stunden die Woche schaffen, allerdings müsste das eine Stelle sein, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich nicht sofort gekündigt werde, wenn ich doch mal krankheitsbedingt durch die Kinder ausfalle.

Oft schwierig für Arbeitnehmer: Kranke Kinder müssen betreut werden. © imago/blickwinkel

Vor ein paar Wochen habe ich an einem Berufscoaching für alleinerziehende Mütter teilgenommen, dort habe ich Mut gefasst, mich auch auf Anzeigen zu bewerben, die vielleicht nicht so ganz auf mich zugeschnitten sind. Wir haben dort gelernt, dass es sich lohnt mit den Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Allerdings ist der ganze Bewerbungsprozess eine zeitliche und kräftemäßige Herausforderung. Aktuell bin ich seit sechs Wochen mit Grippe und Co beschäftigt und eigentlich ist immer eines meiner Kinder zu Hause. Ich bin nervlich ziemlich am Ende und hoffe, dass das alles bald besser wird und ich meine Bewerbungsunterlagen fertig machen kann.“

Leonie, Sängerin und Musiktherapeutin, Mutter einer fünfjährigen Tochter, sagt:

„Als Sängerin mit einer Zusatzausbildung als Heilpraktikerin habe ich eigentlich immer freiberuflich gearbeitet und war nie festangestellt. Dazu, also irgendwie zu meinem Leben passend, lernte ich den Vater meiner Tochter im Ausland kennen, wo ich dann auch einige Zeit lebte.

Als es meiner Mutter, die schon lange an einer Krebserkrankung litt, schlechter ging, sind wir zusammen zurück nach Berlin gekommen. Ich kümmerte mich um sie, meine Tochter und auch noch irgendwie um meinen Partner, der versuchte, sich hier zu integrieren. Er schaffte es nicht– und kehrte zurück in seine Heimat.

Meine Mutter starb und ich bin nun mit meiner kleinen Tochter alleine. Ich habe wenig familiäre Unterstützung und leider auch kein besonders gut funktionierendes soziales Netzwerk.

Ich würde sehr gerne wieder arbeiten, gar nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Selbstwirksamkeit. Aber es ist wirklich schwierig. Ich denke, dass ich für viele Stellen einfach nicht die richtigen Qualifikationen habe. Und wer stellt schon eine alleinerziehende Mutter ein, die seit fünf Jahren nicht mehr gearbeitet hat?

Wie geht man mit seinen sogenannten Lebensbrüchen gegenüber Arbeitgebern um? Wieder freiberuflich zu arbeiten, erscheint mir unmöglich, da meine Arbeitszeit an die Kitazeiten gebunden ist, was in meinem Bereich nicht gut passt.

Ich bin nun auf der Suche nach einer geeigneten Fortbildung, mit der ich vielleicht mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe, allerdings scheitert es bisher an dem geforderten Stunden-Pensum und der Tatsache, dass es viele Wochenendmodule gibt.“

Schnell los zur Kita! © mauritius images / Westend61 / Diego Martin / Westend61 / Diego Martin

Christian, Führungsposition in einer Berliner Behörde, Vater eines vierjährigen Sohnes, berichtet:

„Ich bin unerwartet alleinerziehender Vater geworden und betreue meinen Sohn seit seiner Geburt alleine. Bis er mit elf Monaten in die Kita kam, habe ich teilweise Elternzeit oder Urlaub genommen, bin aber mit einem Bein in meinem altem Job geblieben, in einer Führungsposition bei einer großen Berliner Behörde.

Die Eingewöhnung ging zum Glück sehr schnell, so dass ich dann wieder in Vollzeit zurückkehren konnte. Mir spielten die Umstände der Pandemie ein bisschen in die Karten, da es seitdem normal ist, im Homeoffice zu arbeiten und ich dadurch flexibler bin. Allerdings ist unser Tag ziemlich durchgetaktet. Wenn mein Kind abends schläft, arbeite ich noch ein paar Stunden, da bleibt natürlich nicht viel Zeit für Privates.

Besonders unterstützend ist, dass das Land Berlin seine Familienfreundlichkeit während der Pandemie stark verbessert hat. Bei uns in der Behörde gibt es eine Spielecke und ich nehme meinen Sohn auch mal mit ins Büro. Vor Kurzem war er auf einer Dienstreise dabei und mein Arbeitgeber übernahm die Kosten für eine Tagesmutter in dieser Zeit.

Zum Glück habe ich auch viel familiäre Unterstützung, ohne die ich es nicht schaffen würde. Ich bin mir nicht sicher ob ich dort bin, wo ich jetzt bin, wenn ich von Null hätte neu starten müssen.“

