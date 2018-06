Die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) soll nach Tagesspiegel-Informationen einen Neubau am Kreuzberger Blücherplatz erhalten, wo seit 1948 die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) steht. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will darüber nach der Senatssitzung auf einer Pressekonferenz informieren.

Von der ZLB kam bereits die Bestätigung: „Vereint an diesem Standort kann die ZLB ihr volles Potential als Metropolenbibliothek entfalten. Das ist ein unglaublich wichtiger hoffungsvoller erster Schritt für dieses Vorhaben", schrieb der Stiftungsvorstand der ZLB, Volker Heller. Auch die Wünsche und Ideen der Bürger werden gehört. Starten wird der Prozess im August.

Bisher ist die ZLB auf zwei Standorte verteilt: in der Blücherstraße und in der Breitestraße, wo die Berliner Stadtbibliothek untergebracht ist. Die Pläne für einen Standort auf dem Tempelhofer Feld wurden durch den Volksentscheid 2014 ad acta gelegt. Machbarkeitsstudien aus dem Jahr 2016 hatten empfohlen, die Gedenkbibliothek am Halleschen Tor auszubauen oder auf der Fläche des Marx-Engels-Forums in Mitte ein neues Gebäude zu errichten.

Der Stiftungsvorstand der ZLB, Volker Heller, mahnte mehrfach eine politische Entscheidung für den Standort an, da die Kapazitäten der bestehenden Räume an ihre Grenzen geraten sind. Die AGB war ursprünglich für 500 Besucher geplant, 2017 waren es allein samstags im Schnitt 4300 Besucher. Die Stiftung favorisierte dem Vernehmen auch einen Neubau in Kreuzberg und nicht in Mitte.

