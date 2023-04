Angriff in Berliner S-Bahn Jugendliche schlagen und treten auf 67-Jährigen ein

In einer Berliner S-Bahn haben am Samstag drei Jugendliche einen 67-Jährigen angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, waren die drei Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren zunächst verbal mit dem allein reisenden Mann aneinander geraten, im Anschluss sollen sie ihn mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der 67-Jährige erlitt eine Nasenbeinfraktur und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angriff ereignete sich gegen 17.30 Uhr zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Treptower Park. Alarmierte Bundespolizisten konnten das Trio wenig später am S-Bahnhof Sonnenallee vorläufig festnehmen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei alkoholisierten Jugendlichen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die bereits polizeibekannten Jungen an ihre Erziehungsberechtigten. (Tsp)

Zur Startseite