Angriffe auf Polizei bei Gedenken 25-Jähriger schweigt vor Gericht in Berlin

Knapp drei Monate nach Ausschreitungen bei einer Demonstration zum Gedenken an die Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin steht ein 25-Jähriger vor dem Amtsgericht Tiergarten. Er soll sich aus einer Gruppe heraus an Attacken gegen Polizisten beteiligt und Beamte mit einer etwa zwei Meter langen Metallstange angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schweren Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vor. Die Verteidigerin erklärte zu Prozessbeginn am Mittwoch, ihr Mandant werde sich nicht äußern.