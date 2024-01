Antisemitismus in Berliner Schulen Seit vielen Jahren ein vernachlässigtes Problem

Alle Kolleginnen und Kollegen kennen in Berliner Schulen die Phänomene: Auf Schulhöfen gilt „Du Jude“ wieder als eines von vielen möglichen Schimpfwörtern, die Existenz von Hitlers Rassenpolitik wird in Teilen infrage gestellt, Schülerinnen und Schüler schreiben im Fach Geschichte zum Thema Nationalsozialismus kurz vor dem Abitur „lehrerkonforme“ Klausuren – und äußern das dann in persönlichen Gesprächen mit der Lehrkraft („Bei Ihnen darf man das ja nicht gegen Juden schreiben“, „Sie geben mir ja dann eine schlechte Note, wenn ich etwas gegen die Juden schreibe“, ...).