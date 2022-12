Anwohner hörten lauten Knall Auto brennt in Berlin-Reinickendorf aus

Im Pfadfinderweg in Berlin-Reinickendorf war um 1.20 Uhr in der Nacht zu Montag ein lauter Knall zu hören. Anwohner:innen sahen ein brennendes Auto und alarmierten die Feuerwehr, berichtete eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer vollständig löschen, verletzt wurde niemand, hieß es weiter. Zuerst hatte die B.Z. berichtet. Die Brandursache ist noch unklar. (Tsp)

