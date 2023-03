Aus dem Krankenhaus verschwunden Demenzkranker Mann in Berlin wohlbehalten zurück

Ein vermisster 73-Jähriger ist wohlbehalten wieder in Betreuung. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der Demenzkranke war am Sonntag aus dem Urban-Krankenhaus an der Dieffenbachstraße in Kreuzberg verschwunden. Daraufhin suchte die Polizei mit Fotos nach ihm.

Nach einem Sturz am Sonntag brachten alarmierte Rettungskräfte den Senior in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Da er jedoch keine klaren Angaben zu seiner Person gemacht habe, konnte erst am heutigen Tag seine Identität zweifelsfrei festgestellt und die Polizei verständigt werden. (Tsp)

