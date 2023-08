Autofahrer wollte rechts abbiegen Radfahrer bei Unfall in Berlin-Marzahn am Kopf verletzt

In Berlin-Marzahn ist am Sonntagabend ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 39-Jähriger mit seinem Auto gegen 20 Uhr in der Havemannstraße unterwegs. Der Mann wollte nach rechts in die Rabensteiner Straße abbiegen. Laut seinen Angaben und der Angaben weiterer Zeugen habe er einen hinter ihm fahrenden 44-jährigen Radfahrer bemerkt und den Radschutzstreifen nicht überfahren.

Der Radfahrer sei nach links ausgewichen, so die Polizei. Dabei prallte er gegen die Heckscheibe des Autos, die vollständig zu Bruch ging. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und den Extremitäten. Die Polizei ermittelt. (Tsp)