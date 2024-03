Autofreie Zone für Berliner Kinder Der Mann, der die Gefahrenzone zum Spielort macht

Kapitäne gibt es auf Ozeanriesen, in der Badewanne und – weit weniger bekannt – auf Berliner Spielstraßen. Christopher Wollin ist so ein Spielstraßen-Kapitän. Sein „Schiff“ ist die Wrangelstraße in Kreuzberg. Dort steht er nun an einem nassen Wintertag, die Schiebermütze ins Gesicht gezogen, Regentropfen auf seiner runden Brille, und spricht über Freiheit. Gemeint ist die Freiheit seiner und anderer Berliner Kinder, sich einmal pro Woche sorglos auf einer Straße zu bewegen, ohne Angst vor dem Verkehr.