Baby bei Verkehrsunfall verletzt Autos stoßen auf A115 in Berlin-Grunewald zusammen

Auf der Autobahn 115 (Avus) sind in Berlin-Grunewald zwei Autos zusammengestoßen - dabei wurde unter anderem ein Baby verletzt. Zwei 49 und 52 Jahren alte Insassen wurden leicht verletzt, das Baby wurden mit Verletzungen unter anderem an Kopf, Rumpf und Rücken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Laut Polizei war ein 50-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag zusammen mit seinem 11-jährigen Sohn auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Anschluss Hüttenweg von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Wagen eines 24-Jährigen. Beide Autos fuhren gegen die Mittelleitplanke und blieben auf dem rechten Seitenstreifen liegen. Im Wagen des 24-Jährigen fuhren neben dem Fahrer noch 6 weitere Menschen mit, darunter der Säugling. (dpa)