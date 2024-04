Babylon Aline Warum der Amy-Winehouse-Film eine schlechte Idee war

Amy Winehouse mit einem Spielfilm gerecht werden zu wollen, ist natürlich eine Schnapsidee. Regisseurin Sam Taylor-Johnson hat’s trotzdem versucht. Und auch wenn sie für den Quatschfilm „50 Shades of Grey“ verantwortlich ist, hatte sie zuvor mit ihrem Debüt über den jungen John Lennon in „Nowhere Boy“ genügend Mut bewiesen (wie auch damit, anschließend den 23 Jahre jüngeren Hauptdarsteller zu heiraten, der übrigens gerade als neuer James Bond gehandelt wird).

Am Donnerstag startete „Back to Black“ in Berlin und die Kritiken sind natürlich schlecht. Denn krasser als ihr echtes Leben kann ein Film nicht sein. Und dann gab es ja auch schon diesen Dokumentarfilm „Amy“, der einfach nur zeigen musste, was war, und weglassen, was uns nichts angeht, und dafür zu Recht alle Preise bekam.

Die Promis auf der Berlin-Premiere am Vorabend in der Astor-Filmlounge sind nicht so kompliziert wie das echte Leben. Sie sagen brav so herrliche Sätze wie der eine ohne Bart von Boss Hoss: „So kurzweilig, auf einmal war der Film vorbei!“ Ja nun. Auf einmal war ihr Leben vorbei. Sie sang, sie trank, sie starb. Mit 27 Jahren totgesoffen. Wie im Film. Nur in echt.

Aline von Drateln schreibt über Promis, um die sich Berlin und die Welt gerade drehen.

Ich erinnere mich gut an den 10. Februar 2008, als sie fünf Grammys gewann und ich in einer Nachrichtensendung live den Bericht darüber anmoderieren musste. Es fühlte sich falsch an, diese drogenkaputte junge Frau kurz abzufeiern und sich danach dem nächsten Popstar zuzuwenden (beziehungsweise dem nächsten Gammelfleischskandal, der damals in Deutschland die Regionalsendungen füllte).

Zu jung zum Sterben

Als Amy Winehouse nur drei Jahre später starb, war niemand wirklich überrascht. Im Gegenteil: Man faselte was vom „Club 27“, als wäre es das Schicksal echter Rockstars, als fast noch Kind zu krepieren.

Am Donnerstag im Kino hatte ich deshalb noch immer Wut im Bauch und einen Typen neben mir, für den ich damals nach Berlin gekommen bin und zu dem ich immer noch Kontakt habe. Er war mal einer dieser coolen Mitte-Boys. Heute ist er trockener Alkoholiker.

Und während ich die Augen verdrehte, weil ich den Film irgendwie nicht cool genug fand, fing er plötzlich an zu heulen. Der Mann weinte, weil ihm die Geschichte einer jungen, verliebten Frau, die sich einfach nicht retten lassen konnte, das Herz zerriss.

„Ich will aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Die Leute sollen meine Stimme hören und für fünf Minuten ihre Probleme vergessen!“, sagte die Amy-Winehouse-Darstellerin auf der Leinwand. Dabei ist es doch genau andersherum. Wenn wir heute ihre echte Stimme hören, werden wir an das Schlechte erinnert. An ihr Leid. An unsere Hilflosigkeit.

Vielleicht wäre der Amy-Winehouse-Film ohne Amy Winehouse der bessere Film geworden. Dann könnten wir den Film nicht mit kritischem Abstand betrachten, sondern einfach nur eine unendlich traurige Geschichte sehen.