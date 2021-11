Bei einem Einsatz in Berlin ist eine Polizistin schwer verletzt worden. Die Beamtin wurde von einem 51-Jährigen im Bezirk Spandau mehrfach mit einem Metallrohr geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizistin kam mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus.

Zuvor waren die Polizisten am Samstagabend den Angaben zufolge wegen Ruhestörung zu einem Wohnhaus gerufen worden. Als die Beamten bei dem Betroffenen klopften und klingelten, forderte dieser, dass sich die Polizei entfernen solle, und drohte, dass er alle töten werde. Plötzlich öffnete der Mieter die Tür und attackierte die Beamtin mit dem Metallrohr.

Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der 51-Jährige entwaffnet, überwältigt und festgenommen werden. Er wurde aufgrund seines Zustands in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mann schlägt Polizist außer Dienst mit Glasflasche

In Friedrichshain schlug am Samstag zudem ein Mann einen Polizisten außer Dienst mit einer Glasflasche und beschädigte sein Auto. Der 53-jährige Beamte soll den Mann angehupt haben, weil er an einer Ampel in der Mühlenstraße bei Rot die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin habe der 23-Jährige einen Außenspiegel am Wagen abgetreten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Als der Fahrer ausstieg und sich als Polizist zu erkennen gab, lief der Angreifer weg. Der Beamte verfolgte ihn jedoch. In der Tamara-Danz-Straße schlug der aggressive Mann ihm eine Glasflasche mehrmals auf den Kopf.

Passanten halfen, den Angreifer festzuhalten und den alarmierten Kollegen zu übergeben. Der verletzte Polizist kam mit zwei Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. (AFP, dpa)