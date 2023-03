Bei Kneipenbesuch in Berlin Frau zieht Pistole und bedroht Barfrau

Eine Barfrau ist am Mittwochabend in Berlin mit einer Pistole bedroht worden. Eine 42-jährige Frau soll die Kneipe in Berlin-Schöneweide betreten, die Waffe gezogen, sie durchgeladen und auf die 25-jährige Barfrau gerichtet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend verließ sie das Lokal wieder.

Die Barfrau alarmierte die Polizei, die die Verdächtige in der Nähe festnahm. Die Tatwaffe stellte sich als Attrappe heraus. Anscheinend kannten sich die Frauen. Der Grund für die Drohung war zunächst unklar. (dpa)

Zur Startseite