„Belegung seit zehn Monaten verhindert“ Berliner Bezirk lässt Wohnungen für obdachlose Familien leer stehen

Es ist März 2022, Russland hat die Ukraine angegriffen. Tausende Menschen fliehen vor dem Krieg, 10.000 kommen täglich in Berlin an. Der Senat sucht dringend Unterkünfte für sie. Zu dieser Zeit bietet der gemeinnützige Verein Phinove dem Bezirk Mitte vier fertig eingerichtete Wohnungen zur Weitervermittlung an wohnungslose und geflüchtete Menschen an. Nur wenige Tage später wird das Angebot abgelehnt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden