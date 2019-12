Am Luisenplatz in Charlottenburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin, 69, fuhr gegen 15.40 Uhr bei Grüner Fußgängerampel über den Fußgängerüberweg und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Erste Ermittlungen haben nun ergeben, dass der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens eine rote Ampel überfahren hat, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

In diesem Jahr starben bisher elf Radfahrer

Radfahrer gehören zur Hochrisikogruppe im Straßenverkehr. Denn die Folgen der Unfälle sind meist gravierend: Unter den 49 Verkehrstoten in diesem Jahr waren 27 Fußgänger und, nach dem Unfall am Mittwoch in Charlottenburg, elf Radfahrer, zehn Motorrad- oder Rollerfahrer sowie ein Auto-Insasse. Im Vergleich zu 2010 ist der Anteil der getöteten Radfahrer sogar von 14 auf 22 Prozent gestiegen.

Oft kommt es beim Abbiegen zu tödlichen Unfällen. Fünf der zehn tödlichen Radunfälle in diesem Jahr wurden durch abbiegende Lastwagen oder Pkw verursacht. Ein Radfahrer starb, als er die Straße überquerte und von einem Autofahrer erfasst wurde. Ein anderer kam durch einen Raser ums Leben. Zwei missachteten die Vorfahrt der Straßenbahn, einer stürzte alkoholisiert und starb.

In den vergangenen Jahren schwankte die Zahl der getöteten Radfahrer stark. 2003 war mit 24 der Negativrekord der vergangenen zehn Jahre erreicht. 2010 gab es mit sechs Getöteten den niedrigsten Wert, im laufenden Jahr sind es aber bereits wieder elf. Die Zahl der Schwerverletzten bleibt dabei relativ konstant. Ihre Zahl liegt zwischen 450 und 550.

Seit Jahren gilt: Alle zwei Stunden verunglückt in Berlin ein Radfahrer. In der Polizeilichen Unfallbilanz waren in die 130.000 erfassten Unfällen 6000 Radfahrer verwickelt.