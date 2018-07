Erneut ist in Berlin ein Rettungswagen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei fuhren am Sonntagabend in Westend ein Einsatzfahrzeug der Johanniter und ein Polizeiwagen ineinander. Beide waren mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hatten damit Sonder- und Wegerechte. In den Unfall war außerdem ein privater Pkw involviert. Einzelheiten zum Unfallhergang sind bislang unklar.

Fünf Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, darunter die beiden Polizisten, der 80-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin und ein Patient, der mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Die Rettungskräfte blieben offenbar unversehrt.

Der Unfall ereignete sich am Spandauer Damm Ecke Königin-Elisabeth-Straße, unweit der DRK Kliniken Westend. Der Rettungswagen wurde stark beschädigt.

Mehr zum Thema Berlin-Tempelhof Rettungswagen bei Kollision mit Pkw umgestoßen

Erst am Sonntagmorgen war in Tempelhof ein Rettungswagen der Feuerwehr mit einem Mercedes zusammengestoßen und dabei auf die Seite gefallen. Drei Personen wurden leicht verletzt.